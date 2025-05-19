Sorunları çok, siyasette adı yok: 'Gençler, siyaset sahasında ücretsiz iş gücü'

Arayüz Kampanyası'nın "Yerelde Genç Temsil: Engeller ve Deneyimler"raporunda gençlerin ekonomik güç, sosyal ağ ve boş zamana sahip olma beklentisiyle karşılaştığı; yeterli bilgi alabilecekleri ve kaygılarını dile getirebilecekleri parti içi bir kanal bulmakta zorlandıkları belirtildi.

Saptamalarda şu ifadelere yer verildi:

"Partilerde giriş ve yükselme süreçlerindeki şeffaflık eksikliği hizipçiliğe zemin hazırlıyor ve temsil çeşitliliği açısından risk oluşturuyor. Yaş hiyerarşisi nedeniyle gençler sahada ücretsiz iş gücü olarak görülüyor, sürekli olarak kendilerini kanıtlamak zorunda bırakılıyorlar. Kotalar aynı durumda olan insanların birbirlerine karşı rekabet etmesine yol açıyor ve aslında onların sistemde olmasını engelleyen asli unsurlarla mücadele etmeyi bırakmasına neden olabiliyor"

SİYASETTE NEDEN GENÇLER YOK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 600 milletvekilinden sadece 5'i genç yaş grubunda yer alırken; 2024 yerel seçimlerinde büyükşehir belediye başkanlığına ve il belediye başkanlığına seçilmiş hiçbir genç yok. İlçe bazında ise sadece 8 genç aday seçilmeyi başardı.





Cumhuriyet'in sorularını yanıtlayan Arayüz Kampanyası Direktörü Nevzat Taşcı, her seçim döneminde ve kritik virajda gözlerin çevrildiği gençlerin siyasette yer almamasına dair, "Türkiye’de gençler siyasetle ilişkilenmede bir 'rollercoaster' deneyimi yaşıyorlar. İlk etapta alakaları yüksek oluyor ancak partiyle ilişkilenme süreci bekledikleri kadar hızlı olmadığı için bu yüksek enerji tersine dönüyor" değerlendirmesini yaptı.

Özellikle il ve ilçe teşkilatlarının gençlerin beklentilerinden uzak olduğunu vurgulayan Taşcı, gençlerin nasıl bir siyaset zemini istediğine dair işaretlerin 19 Mart eylemlerinde olduğunu belirterek "Gençler tepkilerini gösterirken Saraçhane'nin klasik bir miting düzenine dönmesini istemedi ve bunu gösterdi. Özgür Özel bu adaptasyonu iyi yürüttü ve gençlerin de kürsü ortağı olmasını sağladı. Ancak bu adaptasyonda gösterilen iradenin geliştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Türkiye'de gençlerin iyi olma halinin sağlanması için siyasi temsiliyetin acil bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Taşkın "Mevcut durumda çözüm süreçleri uzuyor. Bir sorunu en iyi öznesi tanır ve çözüme yönelik önerisi vardır. Zaten o sorunla hayatında mücadele etmesi ona bu pratiği sağlar" dedi.

"PARTİLER GENÇLERİ VİTRİN OLARAK GÖRÜYOR"

Arayüz Kampanyası Arastırma ve İzleme Sorumlu Sena Tokmak ise gençleri siyaset kurumlarından uzaklaştıran yapısal sorunları eleştirerek siyasi partilerin gencleri vitrin olarak gördüğünü, sadece 'temsil ediyormuş gibi' yaptıklarını, özellikle sağ görüşten partilerin 'görev istenmez verilir' düsturuna sahip olduğunu ifade etti ve "gencler 'sırasını' beklememeli, sıra gelmeden de bir şeyleri değiştirmeye başlamalılar" dedi. Tokmak ayrıca şu sounların da altını çizdi: "Gençlerden büyük bir ekonomik sermaye bekleniyor veya 'bir grubun genci' olmalılar. Ayrıca sosyal sermaye eksikliği de önemli bir bariyer. Gençlerin network kurması cok zor, bu durumda 'aileden esnaf' gencler özellikle yerel temsilde haksız bir avantaja sahip oluyor"