Soruşturma başlatılmıştı... Fatih Altaylı ifade vermek için adliyeye geldi!

Gazeteci Fatih Altaylı, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermek için İstanbul Adliyesi'ne geldi. Prof. Dr. Celal Şengör de, Altaylı'ya destek için adliyede hazır bulundu.

Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 05.01.2024 - 10:27
Soruşturma başlatılmıştı... Fatih Altaylı ifade vermek için adliyeye geldi!
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İstanbul'da üniversite öğrencisi Ege Akersoy, 1 ocakta Filistin için düzenlenen mitingin ardından elinde hilafet bayrağı taşıdığı iddia edilen İsmail Aydemir adlı şahsa yumruk atmıştı. Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından herhangi bir olayı veya kişiyi işaret etmeden, "Eline sağlık" şeklinde paylaşım yapmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarından resen soruşturma başlatarak, Altaylı'yı ifade vermeye çağırdı.

CELAL ŞENGÖR DE DESTEK İÇİN ADLİYEDE!

Fatih Altaylı, bu sabah erken saatlerde ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Prof. Dr. Celal Şengör de, Altaylı'ya destek olmak için adliyeye geldi.


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