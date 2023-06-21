Soruşturma bile açılmamış: TÜGVA'nın taciz sırları deşifre oldu

Yayınlanma: 21.06.2023 - 08:47

Güncelleme: 21.06.2023 - 08:55

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında olduğu Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), bu kez taciz skandalıyla gündeme geldi.

BirGün'den Timur Soykan'ın haberine göre; TÜGVA Iğdır İl Temsilcisinin, MİT’çi olduğunu söyleyerek ilahiyat fakültesindeki çok sayıda kadın öğrenciyi kandırdığı ve taciz etti. Tacizin yazışmaları, ses kayıtları olsa da 'TÜGVA zarar görmesin' diye soruşturma bile açılmadı.

TÜGVA’da 2016-2017 yıllarında yaşanan ve üzeri örtülen taciz skandalını kaleme alan Soykan'a göre; Ebubekir Öztürk, 22 Aralık 2016’da TÜGVA Iğdır İl Temsilciliği’ne getirildi.

NEDEN SADECE KADIN ÖĞRENCİLER?

Pek çok şehirde olduğu gibi Iğdır’daki üniversite ile TÜGVA iç içe geçmiş, birlikte çalışıyordu. İlahiyat Fakültesi’nde TÜGVA’nın odası vardı. Öğretim üyeleri öğrencileri TÜGVA’ya yönlendiriyordu. Ama bir süre sonra vakıfta sadece kadın öğrenciler olması, Iğdır Üniversitesi Rektörlüğü’nün bile dikkatini çekti. 2017’deki TÜGVA’nın İstanbul Gençlik Buluşması’na da sadece kadın öğrenciler götürülmüştü. Rektörlük vakfa, “Neden sadece kız öğrenciler gitti, erkek öğrenci yok mu” diye tepki gösterdi.

2017’de Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi 3 kadın öğrenci, üniversitede öğretim üyesi olan rektör danışmanı Yrd. Doç. Dr. Osman Bayraktutan’un kapısını çaldı ve yaşadıklarını anlattılar. Delil olarak ses kayıtları, Ebubekir Öztürk ile yazışmalarının ekran görüntülerini verdiler.

‘ERKEK ÖĞRENCİ HİÇ YOKTU’

Öğrenci B.Ç. o dönem şunları söyledi:

“Bizi TÜGVA’ya Iğdır Üniversitesindeki hocalarımız yönlendirdi… vakıfta sadece bayan arkadaşlar görev yapıyordu. Kâğıt üzerinde isimleri olan erkek arkadaşları biz hiç görmedik. Ebubekir Öztürk kendisinin MİT personeli olduğunu ve Iğdır’da gizli bir görevde olduğu, bekâr olduğunu, vakıfta sadece perde görev yaptığını, kızlarla iletişim kurarak bilgi topladığını anlatıyordu. Bu şahıs kod adlarıyla hesaplar açarak bizlerle konuştu. Bana karşı ilgisinin olduğunu söyledi. Birçok arkadaşımız bu kişinin korkusundan yatay geçiş yapıp il değiştirmek zorunda kaldı… Birçok kız hakkında ilişkide bulunduğunu bizlere söyledi.”

Kendilerini kimsenin dinlemediğini anlatan B.Ç. “Bu kişi herkesin özel hayatıyla ilgili bilgilere sahip olduğu için kimse bize yardım etmedi. Osman Hoca’nın yanına gittik” dedi.

Osman Bayraktutan, 2017’de öğrencilerle görüştükten sonra TÜGVA genel merkezine şikayet dilekçesi gönderdi.

Bayraktutan yazısında TÜGVA Iğdır Temsilcisi Ebubekir Öztürk’ün ilahiyat fakültesindeki ve fakülte dışındaki ‘bayan öğrencileri’ nasıl istismar ettiğini bilgi ve belgelerle anlatacağını ifade ediyordu.

‘VATAN MİLLET BAYRAK, CANIMFEDATÜRKİYEM’

Osman Bayraktutan öğrencilerden öğrendiği Ebubekir Öztürk’ün sosyal medyada kullandığı kod adlarını şöyle sıraladı:

‘Ensar Tunç, Yavuz Erdoğan, Koray Ak, Vatan Millet, Vatan Millet Bayrak, Canimfedatürkiyem.’

İŞTE O YAZIŞMA

Osman Bayraktutan buna kanıt olarak ‘Koray Ak’ kod adını kullanan Ebubekir Öztürk ile B.Ç. isimli öğrencinin yazışmasının ekran görüntüsünü ekledi.

İddiasına göre; bu mesajlarda Ebubekir Öztürk (Koray Ak adıyla), öğrenciye ‘Bak senden hoşlanıyorum’ yazıyor. ‘Uff abi dalga geçme’ diye yanıt alınca ‘Ne dalgası ya. Bunun dalgası mı olur. Seni gerçekten çok beğeniyorum. Aklımdasın hep’ yazarak ısrar ediyor. Bu öğrenci, daha sonra Ebubekir Öztürk’e gönderdiği mesajda evli ve çocuğu olduğunu öğrendiğini anlatıyor. ‘Seni tanıdığım, abi dediğim güne lanet ediyorum’ yazıyor.

‘BİRAZ KAFA DAĞITAYIM ONUNLA’

Dilekçedeki iddiaya göre; Ebubekir Öztürk ile öğrenci arasındaki yazışma özetle şöyle:

Ebubekir Öztürk: “Biraz kafamı dağıtmam lazım. Onun için K. de ısrar ediyorum.”

Öğrenci: “… Ama içim el vermiyor abi. Sen ve K.”

Öğrenci: Yapamadım ya.

Ebubekir Öztürk: Saçmalama kardeşim gerek yok. Z.S. nasıl sence. Olur mu. Ya da M.

Öğrenci: Sevgilisi var abi… M. nasıl olacak ki…

Ebubekir Öztürk: Seni teşkilatta görmüş filan dersin…

‘ÇOK TATLI YA, BAYILDIM BUNA’

Bu dönemde dilekçenin ulaştığı TÜGVA Genel Merkezi’nde Teşkilat Koordinatör Yardımcısı olan Ramazan Aydoğdu disiplin incelemesi başlattı.

Osman Bayraktutan’ın verdiği belgeler dışında başka bir yazışmanın ekran görüntüsüne ulaşmıştı. Bilinmeyen bir numaradan Ebubekir Öztürk’ün kullandığı telefon numarasına iki başörtülü öğrencinin fotoğrafı gönderilmişti.

Fotoğrafı gönderen kişi “S.K. Bizim sınıfta. Erzurumlu. Hemşon” yazmıştı. Ebubekir Öztürk ise “Çok tatlı ya… Bayıldım ya buna” diye yanıt vermiş ve gözü kalp şeklinde emojiler göndermişti.

‘ARAZİMİZİ TÜGVA’YA VERİRİZ’

Osman Bayraktutan’ın dilekçesinin sonunda şoke eden bir teklif vardı:

“Konu halledildikten sonra İlahiyat Fakültesi derneğimiz bünyesinde bulunan ve şuan Yurt yapması için Diyanetten yardım talebinde bulunduğumuz altı (6) dönüm arazimizi protokol çerçevesinde TÜGVA’ya vereceğimizi beyan eder saygılar sunarım.”

Ancak tüm bu bilgiler, belgeler, raporlar, yazışmalar yıllarca bir sır olarak kaldı ve üstü örtüldü. Bir dönem sonra Ebubekir Öztürk’ün yerine başkası atandı. Olay soruşturulmadı, yargıya intikal etmedi.