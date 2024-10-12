Ankara'da Narin Güran'ın ismi bir parkta yaşatılacak

Yayınlanma: 12.10.2024 - 16:54

Güncelleme: 12.10.2024 - 16:54

Mamak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisi, ekim ayı meclis oturumu için Erdoğan Doğan başkanlığında toplandı.

Gündemdeki maddelerin oylatıldığı oturumda, Mamak Belediye Başkanı Veli Şahin imzasıyla meclise sunulan önergede, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın isminin ilçedeki bir parka verilmesi teklif edildi. Teklif, oybirliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

Kabul edilen teklife ilişkin söz alan Başkan Şahin, Narin Güran ismini yaşatmak için meclisin önemli bir karar aldığını ifade etti.

Bir çocuğun isminin acılarla değil, umut ve güzelliklerle anılması gerektiğini dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Bizler, çocuklarımızın isimlerini kötü hatıralarla değil, onlara yakışan güzel yerlerle yaşatmayı görev biliyoruz. Narin'in ismini Mamak’ta bir parkımıza vererek ona, hayatında hak ettiği sevgi ve güveni temsil eden bir yer armağan etmek istiyoruz. Böylece, Narin'in hatırası çocukların kahkahalarıyla dolu, huzurla anılan bir yerde, umutla yaşamaya devam edecek. Aldığımız bu karar, tüm çocuklarımız için bir söz olsun; onların hayatları bizim en büyük sorumluluğumuzdur."