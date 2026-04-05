Soruşturmanın ayrıntıları belli oldu: Gülben Ergen yarın ifade verecek

Kuran'a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler tarafından istismar edilen Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler'in İstanbul Zeytinburnu’nda hayatını kaybetmesinin ardından Fatmanur Çelik'in hakkını arayan ve ölümünün aydınlatılmasını isteyen Gülben Ergen'e soruşturma açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın şikayeti üzerine soruşturma açılan Gülben Ergen, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım" ifadelerini kullanmıştı. Gülben Ergen'in Fatmanur Çelik ve Hifa İkra hayattayken de yardım taleplerine karşılık verdiği biliniyor.

YARIN İFADE VERECEK

NTV'de yer alan habere göre Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Ergen'in 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçunu işlediği ve 6 Nisan Pazartesi günü soruşturma kapsamında ifade vereceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Anne Çelik yıllar önce çocuk yaşta Ayhan Şengüler tarafından istismar edilmişti. Çelik, daha sonra Ayhan Şengüler ile evlendirilmişti. Evliliğin ardından doğan Hifa İkra Şengüler'in de Ayhan Şengüler tarafından 3 yaşından itibaren cinsel istismara maruz bırakıldığı öne sürülmüştü.

Açılan dava devam ederken Ayhan Şengüler'in tutuksuz yargılanması üzerine Anne Çelik, adalet nöbetine başlamıştı.

Bir süredir İstanbul Kartal’daki Anadolu Adliyesi önündeki adalet nöbeti tutan ve kamuoyundan destek isteyen Çelik, "Başıma bir şey gelirse intihar demeyin” demişti.

Fatmanur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler, 3 Mart’ta İstanbul’un Zeytinburnu ilçesine bağlı Kazlıçeşme sahilinde ölü bulunmuştu.