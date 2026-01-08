Kriz tırmanıyor... Cumhur İttifakı ortağı Mustafa Destici, yine Gülben Ergen'i hedef aldı!

Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Mustafa Destici ile şarkıcı Gülben Ergen arasındaki kriz tırmanmaya devam ediyor.

Adıyaman'daki anaokulu açılışında halay çekerken başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığı iddia edilen Gülben Ergen, kendisini hedef alan Mustafa Destici, hakkında şikâyette bulunmuştu.

Destici, Gülben Ergen'i bu defa da konuk olduğu Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetleri Programı’nda hedef aldı.

Gazeteci Sinan Burhan, Mustafa Destici'ye “Gülben Ergen sanatçı mı değil mi başkanım?” diye sordu. Destici ise, “Gülben Ergen bana göre sanatçı değildir. Ne olduğu ortadadır” ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Adıyaman’da geçen günlerde gerçekleşen anaokulu açılışına katılan şarkıcı Gülben Ergen, hedef alınmıştı. Halay sırasında başörtülü bir kadının elini tutmadığı iddia edilen Ergen, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Benim için insanlar ikiye ayrılır. İyi insanlar. Kötü insanlar. Halay çeken genç kızlarımızla dalıp gitmişim. Elini tutmadığım kadın diye bir şey olamaz. Kötü niyetinizde boğulun! İnsanları ne giydikleri ya da giymedikleri üzerinden yargılamam. Yargılayan cahiller ordusu zavallısınız!"

BBP lideri Mustafa Destici ise, Gülben Ergen’i bu açıklamasına karşın hedef göstererek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor."

Bunun üzerine Gülben Ergen, Mustafa Destici’ye dava açacağını ve davadan kazanacağı parayla da okul yaptıracağını duyurmuştu.