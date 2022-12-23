Soruşturması 10 aydır tamamlanmayan müdür Nuran Yüksel hakkında ‘AKP’li vekil koruyor’ iddiası

23 Aralık 2022 Cuma, 04:00

Konya’nın Akşehir ilçesindeki 24 Ağustos Ortaokulu Müdürü Nuran Yüksel hakkında, yaklaşık 10 ay önce e-okul sisteminde, öğretmenlerin izni ve bilgisi dışında öğrencilerin notlarını değiştirdiği, okul müdürünün girmek zorunda olduğu derslere girmeden öğrencilere not verdiği, seviye sınıfları oluşturduğu iddialarına karşılık açılan soruşturma sonuçlanmadı.

Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, “Bu iddialara rağmen kendisi hakkındaki soruşturmanın sonuçlanmaması ve hala yöneticiliğinin devam etmesinin nedeni daha önce bakan yardımcılığı da yapmış AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem ile dostluk ilişkisi midir?” dedi. Yiğit, “Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasında ‘tüm yurttaşlar kanun önünde eşittir’ denilmektedir. Ancak bu temel hukuk kuralı son zamanlarda dikkate alınmayıp, olabildiğinde yandaş koruyan, kayırmacı ve hukuksuz olaylara tanık olmaktayız” diye konuştu.

Nuran Yüksel 13 Kasım 2022’de evlenmiş, AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem de düğününe katılmıştı. Erdem, 2011 Ekim-2018 Nisan tarihlerinde Milli Eğitim bakan yardımcılığı görevindeydi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e de seslenerek tarafsız olunması çağrısı yapan Yiğit şöyle konuştu: “Karşıt gördüğünüz kişileri basit bir düşünce açıklamasından, sendikal bir faaliyetinden ve yöneticilere küçük bir eleştiri yapmasından suç çıkarıp, bir iki gün içerisinde cezalandırıp, yerinden yurdundan etmenizin sıradan hale geldiği birçok olay görmekteyiz. İktidarın yanında olmak ve olmamak sizlerin tek kriteri midir? Milli Eğitim Bakanlığı’ndan taşradaki en uzak okul kurumuna bazı ‘etki odaklarının’ plan ve taleplerine göre hareket edildiğine tanık olmaktayız.”