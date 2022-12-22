Bölge müdür yardımcısı makam odasında intihar etti

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdür Yardımcısı Onur Budak, makam odasında intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
22 Aralık 2022 Perşembe, 10:33
Bölge müdür yardımcısı makam odasında intihar etti
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Van Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü binasında Müdür Yardımcısı Onur Budak, bilinmeyen bir sebepten dolayı makam odasında intihar etti.

(Onur Budak)

2 gün önce gerçekleşen olayda mesai arkadaşları tarafından cansız bedeni bulunan Budak’ın cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. 



Van intihar

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