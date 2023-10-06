Sosyal Demokrasi Derneği'nde genel kurul

Yayınlanma: 06.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 06.10.2023 - 03:00

SDD’nin sosyal demokrat görüşün önemli mecralarından birisi olduğunu belirten Mahmut Aslan, “İşçi sınıfı ve emekçi örgütlerini sermaye lehine politikalarla zayıf düşüren, laiklik ilkesini kemiren bir otokrasi karşısında bu mecrayı güçlendirmek, her üyenin görevi. Mücadeleci, genç, dinamik bir kadro ile bu görevi üstlenmek üzere yola çıktık” dedi.

“Ülkemizde sosyal demokrat dünya görüşü ‘kurtuluş ve kuruluş’ diyalektiğinin var ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nin özgül tarihi içinde gelişerek bugünlere geldi” diyen Aslan, “Bu yolda tüm üyelerimizle danışıp tartışırken bir yandan da yürümeyi, ülkenin ihtiyaçlarına cevap olacak sosyal demokrat politikalar üretip, ciddi bir örgütlenme çalışması ile kamuoyu yaratmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.



‘ANA EKSEN EMEKÇİ’



Aslan, öncelikli hedeflerini de “Şube sayısını ve üye sayısını hızla arttırmak, sosyal demokrasi ile ilgili eğitim çalışmaları ve gençlik kampları yapmak, üniversitelerde sosyal demokrasi kulüpleri/toplulukları kurulmasını desteklemek, haftalık, aylık bültenler ve üç aylık düşünce dergisi çıkarmak” olarak açıkladı.

Emekçi kitlelerin sosyal demokrat dünya görüşüyle buluşması tüm faaliyetlerinin ana ekseni olduğunu belirten Aslan, “‘Kurtuluş ve kuruluş’ diyalektiğinin var ettiği Türkiye Cumhuriyeti’nde Atatürk’ün devrimci programından ayrı düşünülemez. Emeğin hakları için emekçilere doğru Atatürk’le yürüyeceğiz” diye konuştu

