Sosyal Demokrasi Derneği'nde genel kurul
Sosyal Demokrasi Derneği’nde (SDD) genel kurul heyecanı yaşanıyor. Yarın yapılacak olağan genel genel kurulda, halihazırda genel başkanlık görevini sürdüren Sami Doğan ile yönetim kurulu üyesi Mahmut Aslan, genel başkanlık için yarışacak.
SDD’nin sosyal demokrat görüşün önemli mecralarından birisi olduğunu belirten Mahmut Aslan, “İşçi sınıfı ve emekçi örgütlerini sermaye lehine politikalarla zayıf düşüren, laiklik ilkesini kemiren bir otokrasi karşısında bu mecrayı güçlendirmek, her üyenin görevi. Mücadeleci, genç, dinamik bir kadro ile bu görevi üstlenmek üzere yola çıktık” dedi.
“Ülkemizde sosyal
demokrat dünya görüşü
‘kurtuluş ve kuruluş’
diyalektiğinin var ettiği
Türkiye Cumhuriyeti’nin
özgül tarihi içinde gelişerek
bugünlere geldi” diyen
Aslan, “Bu yolda tüm
üyelerimizle danışıp
tartışırken bir yandan
da yürümeyi, ülkenin
ihtiyaçlarına cevap olacak
sosyal demokrat politikalar
üretip, ciddi bir örgütlenme
çalışması ile kamuoyu
yaratmayı amaçlıyoruz”
ifadelerini kullandı.
‘ANA EKSEN EMEKÇİ’
Aslan, öncelikli hedeflerini de “Şube sayısını ve üye sayısını hızla arttırmak, sosyal demokrasi ile ilgili eğitim çalışmaları ve gençlik kampları yapmak, üniversitelerde sosyal demokrasi kulüpleri/toplulukları kurulmasını desteklemek, haftalık, aylık bültenler ve üç aylık düşünce dergisi çıkarmak” olarak açıkladı.
Emekçi kitlelerin
sosyal demokrat dünya
görüşüyle buluşması tüm
faaliyetlerinin ana ekseni
olduğunu belirten Aslan,
“‘Kurtuluş ve kuruluş’
diyalektiğinin var ettiği
Türkiye Cumhuriyeti’nde
Atatürk’ün devrimci
programından ayrı
düşünülemez. Emeğin
hakları için emekçilere
doğru Atatürk’le
yürüyeceğiz” diye konuştu
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