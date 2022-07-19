TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvuruları nereden yapılır? TOKİ başvuruları hangi tarihe kadar sürecek?

TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu kura ile satışa sunacak. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ başvuruları nereden yapılıyor? TOKİ başvuruları ne zaman bitecek?

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 17:17
TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvuruları nereden yapılır? TOKİ başvuruları hangi tarihe kadar sürecek?
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ),  Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3.151 konutu kura ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

24 ildeki kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz'da başlayacak. Başvurular 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

TOKİ başvuruları her şehirde farklı tarihlerde başlayacak.

AKSARAY:18.07.2022 - 20.07.2022

BOLU: 18.07.2022 - 21.07.2022

BURSA: 18.07.2022 - 22.07.2022

ÇANKIRI:18.07.2022 - 20.07.2022

ÇORUM: 25.07.2022 - 29.07.2022

ELAZIĞ: 18.07.2022 - 21.07.2022

ERZİNCAN: 18.07.2022 - 20.07.2022

GAZİANTEP:20.07.2022 - 26.07.2022

HATAY: 18.07.2022 - 22.07.2022

IĞDIR: 25.07.2022 - 29.07.2022

İZMİR SELÇUK: 18.07.2022 - 22.07.2022

İZMİR KEMALPAŞA: 25.07.2022 - 29.07.2022

KARAMAN: 20.07.2022 - 26.07.2022

KIRIKKALE: 18.07.2022 - 29.07.2022

KİLİS: 25.07.2022 - 29.07.2022

KOCAELİ:18.07.2022 - 22.07.2022

KONYA: 25.07.2022 - 28.07.2022

KÜTAHYA DUMLUPINAR: 18.07.2022 - 22.07.2022

KÜTAHYA MERKEZ:18.07.2022 - 29.07.2022

SİİRT: 25.07.2022 - 29.07.2022

SİVAS MERKEZ:25.07.2022 - 29.07.2022

SİVAS ZARA:01.08.2022 - 04.08.2022

ŞANLIURFA:25.07.2022 - 29.07.2022

TEKİRDAĞ:01.08.2022 - 04.08.2022

UŞAK: 25.07.2022 - 29.07.2022

VAN:18.07.2022 - 22.07.2022

YOZGAT:18.07.2022 - 20.07.2022


TOKİ Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başvuru
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