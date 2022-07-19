TOKİ başvuruları başladı mı? TOKİ başvuruları nereden yapılır? TOKİ başvuruları hangi tarihe kadar sürecek?
TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konutu kura ile satışa sunacak. Peki, TOKİ başvuruları ne zaman başlayacak? TOKİ başvuruları nereden yapılıyor? TOKİ başvuruları ne zaman bitecek?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3.151 konutu kura ile satışa çıkarmaya hazırlanıyor.
TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
24 ildeki kuralı satışlara başvurular 18 Temmuz'da başlayacak. Başvurular 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek.
TOKİ başvuruları her şehirde farklı tarihlerde başlayacak.
AKSARAY:18.07.2022 - 20.07.2022
BOLU: 18.07.2022 - 21.07.2022
BURSA: 18.07.2022 - 22.07.2022
ÇANKIRI:18.07.2022 - 20.07.2022
ÇORUM: 25.07.2022 - 29.07.2022
ELAZIĞ: 18.07.2022 - 21.07.2022
ERZİNCAN: 18.07.2022 - 20.07.2022
GAZİANTEP:20.07.2022 - 26.07.2022
HATAY: 18.07.2022 - 22.07.2022
IĞDIR: 25.07.2022 - 29.07.2022
İZMİR SELÇUK: 18.07.2022 - 22.07.2022
İZMİR KEMALPAŞA: 25.07.2022 - 29.07.2022
KARAMAN: 20.07.2022 - 26.07.2022
KIRIKKALE: 18.07.2022 - 29.07.2022
KİLİS: 25.07.2022 - 29.07.2022
KOCAELİ:18.07.2022 - 22.07.2022
KONYA: 25.07.2022 - 28.07.2022
KÜTAHYA DUMLUPINAR: 18.07.2022 - 22.07.2022
KÜTAHYA MERKEZ:18.07.2022 - 29.07.2022
SİİRT: 25.07.2022 - 29.07.2022
SİVAS MERKEZ:25.07.2022 - 29.07.2022
SİVAS ZARA:01.08.2022 - 04.08.2022
ŞANLIURFA:25.07.2022 - 29.07.2022
TEKİRDAĞ:01.08.2022 - 04.08.2022
UŞAK: 25.07.2022 - 29.07.2022
VAN:18.07.2022 - 22.07.2022
YOZGAT:18.07.2022 - 20.07.2022
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