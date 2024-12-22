Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 47 gözaltı
Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, sosyal medya platformları üzerinden 'para kazanma' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen 47 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 aydır yürüttüğü soruşturma kapsamında, 'Bi tık' çetesi üyelerinin sosyal medya platformları üzerinden 'para kazanma' vaadiyle dolandırıcılık yaptığı belirlendi.
Çete üyelerinin, çeşitli ürün reklamlarını izleme ve yorum yapma karşılığında para vadettiği, öncesinde de mağdurlardan para istediği tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, şüphelilere yönelik Ankara merkezli 12 ilde operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 47 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dolandırıcılık yöntemiyle elde ettikleri paraları ATM'lerden çekme anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: #Ankara #sosyal medya
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