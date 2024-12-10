Survivor yarışmacısı Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü

Milli güreşçi, Survivor 2019 yarışmacısı Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı Azra, 8. kattan düştü. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu, tedavisi yoğun bakımda süren Azra için dua istedi.

Survivor yarışmacısı Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.12.2024 - 16:18

Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın kızı 8. kattan düştü. 14 yaşındaki Azra'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

"YEĞENİMİZ İÇİN DUA İSTİYORUM"

Kazayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu, Azra için dua istedi.

Hatipoğlu paylaşımında "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivora katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

İşte Hatipoğlu'nun o paylaşımı:


Etiketler: #survivor #Okay Köksal

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