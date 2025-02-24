Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında dava açıldı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından 'Müstehcenlik' suçlamasıyla ev hapsi cezası verilen sosyal medya fenomeni Merve Taşkın’a, 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında dava açıldı
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DHA
Yayınlanma: 24.02.2025 - 19:43

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Müstehcenlik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında 'Müstehcenlik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


Etiketler: #Merve Taşkın #fenomen #sosyal medya fenomeni

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