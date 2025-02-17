Merve Taşkın'a ev hapsi cezası! Gözaltı sürecini anlattı

Yayınlanma: 17.02.2025 - 11:21

Güncelleme: 17.02.2025 - 11:21

Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, Sevgililer Günü'nde yalnız olanlarla 400 bin TL karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurduğu paylaşımın ardından 'müstehcenlik' suçlamasıyla gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından serbest bırakılan Taşkın, yaşadıklarını sosyal medya hesabında paylaştı.

Taşkın, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesinin alındığını ve polislerin kendisine nazik davrandığını belirtti. Ancak nezarethanede zor şartlar altında bir gece geçirdiğini ifade etti.

Taşkın X hesabından yaptığı paylaşımda, "Soğuk ve havasız bir ortamda kaldım. Sabah saat 05.00 civarında, yanımda başka kişiler de getirildi." dedi.

Nezarethanedeki kişilerden biri, Taşkın’ın Türk olduğunu öğrenince "Türk, Türk’e bunu yapıyorsa ben niye ağlayayım?" şeklinde konuştu. Taşkın, bu sözlerin ardından içerdekilere kendisinin neden burada olduğunu açıklamak zorunda kaldığını belirtti.

MAHKEME SÜRECİ

Ertesi sabah Çağlayan Adliyesi’ne sevk edilen Merve Taşkın, savcı karşısında ifade verdi. Savcının kendisini nazik bir şekilde dinlediğini belirten Taşkın, ancak beklenmedik bir şekilde tutuklanmasının talep edildiğini söyledi.

Mahkemeye çıkarılan fenomen, ev hapsi cezasına çarptırıldı. Bu sürecin ne kadar devam edeceğine dair herhangi bir kesinlik olmadığını ifade eden Taşkın, yaşananları şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

Gözaltı süreciyle ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaşan Taşkın, bu deneyimin kendisi için hala gerçek dışı olduğunu ifade ederek "Biri bana, 'Sana şaka yaptık, her şey bir yanlış anlaşılmaydı' desin lütfen..." sözleriyle duygularını dile getirdi.