Gözaltına alınan Merve Taşkın yarın adliyeye getirilecek

Yayınlanma: 14.02.2025 - 19:40

Güncelleme: 14.02.2025 - 19:42

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'ne gelen ihbar üzerine yapılan çalışmalarda sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, X (Twitter) hesabı üzerinden kendisine ait müstehcen görüntüleri paylaştığı ve Türkiye'de yasaklı olan 'Onlyfans' isimli sitede pornografik içerikler üreterek bu içerikleri para karşılığı sattığı tespit edildi.

YARIN SAVCIYA İFADE VERECEK

Yapılan tespitler üzerine Merve Taşkın, bugün saat 15.00 sıralarında yakalanarak Ahlak Büro Amirliği'ne götürüldü.

Avukatı eşliğinde savunması alınan Taşkın'ın, İstanbul Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından gözaltına alınması talimatı verildi. Taşkın'ın bu geceyi nezarette geçireceği ve savcılığa ifade vermek üzere yarın Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Merve Taşkın sevgililer gününde 400 bin lira karşılığında yemek yiyebileceğini belirten paylaşım sonrasında gözaltına alınmıştı.

Sosyal medya hesabından bir ilan yayımlayan Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında akşam yemeği teklif etmiş ve 400 bin TL de ücret belirlemişti.

Merve Taşkın'ın paylaşımı şu şekilde idi: