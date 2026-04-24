Sosyal medya fenomeni Mika Raun tahliye edildi: 'Bir merhaba demek istedim size...'

24.04.2026 15:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun tahliye edildi. Takipçilerine seslenen fenomen, "Bir 'merhaba' demek istedim size. İyi olduğumu söylemek istedim" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 Ocak tarihinde tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun'un tahliye edildiği ortaya çıktı.

Mika Raun, 31 Ocak 2026'da "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"ŞİMDİ YANINIZDAYIM"

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen fenomen kendisinin iyi olduğu mesajını verdi.

Yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir 'merhaba' demek istedim size. İyi olduğumu söylemek istedim. Çünkü çok fazla mesaj vardı. Evimdeyim çok şükür, ailemleyim. Biliyorsunuz, uzun bir süre burada değildim. Hayatımın zor bir döneminden geçtim. Bir süre uzak kalmam gerekti. Bu süreç bana çok şey öğretti. Kendimi toparladım, dinledim, düşündüm. Çok şükür şu an çok iyiyim. Şimdi yanınızdayım. Yeni başlangıçlara niyet ediyorum."

Mika Raun'un sevgilisi serbest bırakıldı
Mika Raun'un sevgilisi serbest bırakıldı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Mika Raun’un sevgilisi Batuhan Can, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mika Raun Can'ın uyuşturucu testi sonucu çıktı
Mika Raun Can'ın uyuşturucu testi sonucu çıktı Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan fenomen Mika Raun Can ile Batu Can'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Son dakika... Sosyal medya fenomeni Mika Raun hakkında iddianame hazırlandı
Son dakika... Sosyal medya fenomeni Mika Raun hakkında iddianame hazırlandı Son dakika haberi... Sosyal medya fenomeni Mika Raun hakkında, paylaşımlarında toplumun bir kesimini aşağıladığı iddiasıyla iddianame hazırlandı. Dosya İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, savcılık ifadelerin bireysel ifade sınırını aştığını belirtti.