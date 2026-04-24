Sosyal medya fenomeni Mika Raun tahliye edildi: 'Bir merhaba demek istedim size...'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 31 Ocak tarihinde tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun'un tahliye edildiği ortaya çıktı.

Mika Raun, 31 Ocak 2026'da "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

"ŞİMDİ YANINIZDAYIM"

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen fenomen kendisinin iyi olduğu mesajını verdi.

Yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bir 'merhaba' demek istedim size. İyi olduğumu söylemek istedim. Çünkü çok fazla mesaj vardı. Evimdeyim çok şükür, ailemleyim. Biliyorsunuz, uzun bir süre burada değildim. Hayatımın zor bir döneminden geçtim. Bir süre uzak kalmam gerekti. Bu süreç bana çok şey öğretti. Kendimi toparladım, dinledim, düşündüm. Çok şükür şu an çok iyiyim. Şimdi yanınızdayım. Yeni başlangıçlara niyet ediyorum."