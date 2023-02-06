Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve ailesi de enkaz altında!
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Son olarak Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Taha ile beraber ailesinden 4 kişinin daha enkaz altında olduğunu açıkladı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremden Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır çok şiddetli etkilendi.
Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ederken sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından Taha ve ailelerinden 4 kişinin daha enkaz altında olduğunu açıkladı.
Hatay'da yaşayan ve çektiği yemek videoları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Taha Duymaz'ın göçük altında olduğu öğrenildi.
Duymaz'ın kardeşi, sosyal medya hesabından yaptığı yardım çağrısında "Lütfen yardımcı olun, enkaz altındalar" diyerek adres bilgilerini paylaştı.
ADRES VEREREK PAYLAŞTI
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Semiha Duymaz, şunları yazdı:
"Kardeşim Melek, Taha, Umut, halam ve eniştem enkaz altında. Lütfen yardımcı olun kimse bakmıyor olduğu bölgeye. Hatay Antakya, Betonsan Bedisabuncu Okul karşısı" diyerek, Taha enkaz altında."
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