Sosyal medya fenonemi Nilay Toprak'a saldıran 2 kişi serbest bırakıldı
Sosyal medya fenomeni Nilay Toprak, Bakırköy'de trafikte tartışma yaşadığı motosikletli 4 kişinin saldırısına uğradı. Tekmelerle otomobilin camları kırılırken Toprak saldırı anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İstanbul Bakırköy'de sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a trafikte saldıran şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Sosyal Medya fenomeni Nilay Toprak, Bakırköy İncirli Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken iddiaya göre 2 ayrı motosikletteki 4 kişi ile yol verme yüzünden tartıştı. 4 kişi, Toprak'ın kullandığı otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı. Otomobilin ön camı kırılırken Toprak, o anlara ait videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Toprak, olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.
Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Toprak'ın aracına saldıran 4 şüpheliden Mehmet K. ile Emrah Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden, Mehmet K.'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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