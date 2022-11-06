Sosyal medya fenonemi Nilay Toprak'a saldıran 2 kişi serbest bırakıldı

06 Kasım 2022 Pazar, 09:46

İstanbul Bakırköy'de sosyal medya fenomeni Nilay Toprak'a trafikte saldıran şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Sosyal Medya fenomeni Nilay Toprak, Bakırköy İncirli Caddesi'nde aracıyla seyir halindeyken iddiaya göre 2 ayrı motosikletteki 4 kişi ile yol verme yüzünden tartıştı. 4 kişi, Toprak'ın kullandığı otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı. Otomobilin ön camı kırılırken Toprak, o anlara ait videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Toprak, olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Toprak'ın aracına saldıran 4 şüpheliden Mehmet K. ile Emrah Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden, Mehmet K.'ya yurt dışına çıkış yasağı getirildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.