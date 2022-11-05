Fenomen Nilay Toprak'a saldıran şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: 'Önümüze kırdı motordan düştük'

05 Kasım 2022 Cumartesi, 12:44

Sosyal Medya fenomeni Nilay Toprak, Bakırköy İncirli Caddesi üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre 2 ayrı motosikletteki 4 kişi ile yol verme nedeniyle tartıştı. 4 kişi Toprak’ın kullandığı otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı.

O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Otomobilin ön camı kırılırken Toprak, o anlara ait videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Toprak, olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Toprak’ın aracına saldıran 4 şüpheliden 2'sinin M.K. ile E.Y. olduğunu belirledi. Polis, 2 şüpheliyi aynı gün gözaltına aldı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

İşlemleri için Emniyet'e götürülen şüphelilerin polise verdiği ifadelerinde, "E-5 Bakırköy istikametinde motosiklet ile seyir halindeyken Nilay Toprak’ın kullandığı araç süratle önümüze kırdı. Bu yüzden motosiklet hakimiyetimizi kaybettik ve düştük. Nilay Toprak yoluna devam etti. Biraz sonra Toprak’ın kullandığı otomobili trafik ışıklarında beklerken gördük. Kaza yüzünden tutanak tutmak için yanına gittik fakat o bize hakaret etti. Biz de bu yüzden saldırdık" dedikleri öğrenildi.

Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.