Fenomen Nilay Toprak'a saldıran şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı: 'Önümüze kırdı motordan düştük'
Bakırköy’de, sosyal medyada paylaştığı videolarıyla tanınan Nilay Toprak’ın aracına saldıran 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin ifadelerinde, "Nilay Toprak süratle ve aniden önümüze kırdı. Hakimiyetimizi kaybedip yere düştük. Arkasına bakmadan yoluna devam etti. Tutanak tutmak için yanına yaklaşınca da bize hakaret etti" dedikleri öğrenildi.
Sosyal Medya fenomeni Nilay Toprak, Bakırköy İncirli Caddesi üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre 2 ayrı motosikletteki 4 kişi ile yol verme nedeniyle tartıştı. 4 kişi Toprak’ın kullandığı otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı.
O ANLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Otomobilin ön camı kırılırken Toprak, o anlara ait videoları sosyal medya hesabından paylaştı. Toprak, olayın ardından polise giderek şikayetçi oldu.
Konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, Toprak’ın aracına saldıran 4 şüpheliden 2'sinin M.K. ile E.Y. olduğunu belirledi. Polis, 2 şüpheliyi aynı gün gözaltına aldı.
İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI
İşlemleri için Emniyet'e götürülen şüphelilerin polise verdiği ifadelerinde, "E-5 Bakırköy istikametinde motosiklet ile seyir halindeyken Nilay Toprak’ın kullandığı araç süratle önümüze kırdı. Bu yüzden motosiklet hakimiyetimizi kaybettik ve düştük. Nilay Toprak yoluna devam etti. Biraz sonra Toprak’ın kullandığı otomobili trafik ışıklarında beklerken gördük. Kaza yüzünden tutanak tutmak için yanına gittik fakat o bize hakaret etti. Biz de bu yüzden saldırdık" dedikleri öğrenildi.
Şüpheliler Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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