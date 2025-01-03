Sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı, 'çocuğa taciz'den gözaltına alındı

Eskişehir'de sosyal medyada canlı yayın sırasında tartıştığı kadının küçük kızına yönelik söylediği sözlerle cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen M.M.G. isimli erkek, gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Sosyal medya görüntüleri ortaya çıktı, 'çocuğa taciz'den gözaltına alındı
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DHA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 17:02

Eskişehir'de oturan M.M.G. isimli erkek, sosyal medyada görüntülü sohbet edilen canlı yayında, bir kadınla tartıştı. Bu sırada kadının kızı hakkında hakaretlerde bulunan M.M.G., daha sonra yayından ayrıldı.

Bu anlar ise kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri M.M.G.’yi savcılık talimatıyla ‘Çocuğa karşı cinsel taciz’ suçlamasıyla yakalayıp gözaltına aldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’nde ifadesi alınan şüpheli M.M.G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor


Etiketler: #eskişehir #cinsel taciz #Çocuk istismarı

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