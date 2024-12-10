Sosyal medya paylaşımı üzerine 'Erdoğan'a hakaret' tutuklaması

Sivas'ta "Cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret" ve "marka hakkına tecavüz" suçlamasıyla gözaltına alınan Alperen Kutluksaman tutuklandı.

Sosyal medya paylaşımı üzerine 'Erdoğan'a hakaret' tutuklaması
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 11:38

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Sosyal medya hesaplarından "Cumhurbaşkanına hakaret", "hakaret" ve "marka hakkına tecavüz" suçlarını işlediği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Alperen Kutluksaman (29), gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.


Etiketler: #hakaret #sivas

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