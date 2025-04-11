Sosyal medyada 'Basel' olarak bilinen Bekir Aslan tutuklandı

Yayınlanma: 11.04.2025 - 22:14

Güncelleme: 11.04.2025 - 23:22

Daha önce Saraçhane eylemleri ve boykot çağrıları hakkında gözaltına alınan ve sosyal medyada 'Basel' ismi ile bilinen fenomen Bekir Aslan tutuklandı.

Çağlayan Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından hakimliğe sevk edilen 'Basel'in tutuklama kararını avukatı duyurdu. 'Basel' ayrıca tutuklama kararının ardından avukatı aracılığıyla gönderdiği mesajda şunları yazdı:

"O kadar saçma ve mesnetsiz iddalarla, tutuklandım ki... DEV-GENZ pankartını Twitter'da paylaştığım için ve Grup Yorum şarkısı retweetlediğim için tutuklanmış bulunmaktayım. Sorguda DEV-GENZ ile nasıl irtibata geçtiğim, örgütteki konumum gibi komik sorular soruldu. Grup Yorum şarkısını retweetlediğimden dolayı DHKP-C ile bağlantım sorulmustur. Gördüğünüz üzere tutuklamak isteyen kılıfını younda getiriyor. Ama bilmiyorlar ki biz korkuyu 19 Mart'a İstanbul üniversiteli arkadaşların yıktığı barikatta bıraktık. Umutla ve sevgiyle kalın. Çıktığımda hepinize menemen yapacağım."

"YALANLARINIZA BİR YENİSİNİ Mİ EKLİYORSUNUZ?"

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Bekir Aslan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Baş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bekir (gençler onu Basel ismiyle tanıyor) kardeşimizi bilim kurgu filmlerini aratmayacak bir senaryoyla tutukladılar. Sosyal medyada dolaşan Dev-GenZ pankartını ve bir Grup Yorum şarkısını paylaştığını görmüşler, bundan hareketle bir “terör örgütü” çıkarımında bulunmuşlar. Bekir’i de o “terör örgütünün” propagandasını yaptığı bahanesiyle tutukladılar. Ya cehalet, ya da korkunç bir kötü niyet! Ne “terör örgütü”, ne propagandası? Gezi’den hatırladığımız yalanlarınıza bir yenisini mi ekliyorsunuz? Bekir geçtiğimiz günlerde partimize üye olmuş, gençliğin direnişine katkı sunmaya devam eden bir kardeşimizdir. Ne yapsanız nafile: Korkutmaya çalıştığınız gençler korkuyu Beyazıt barikatlarında bıraktı. Kimse meraklanmasın: Bekir’i de alacağız, size tek bir genci teslim etmeyeceğiz."