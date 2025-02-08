Sosyal medyada Erdoğan ile ilgili sözleri nedeniyle 1 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 08.02.2025 - 00:56

Güncelleme: 08.02.2025 - 00:56

Sosyal paylaşım sitesi X’de bir video yayınlayan ve yayınında AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği belirlenen kadını yakalamak için çalışma başlatıldı. Adının Z.M. olduğu ve İzmir’de ikamet ettiği tespit edilen kadın, İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada sosyal paylaşım sitesi X’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden şahsın Z.M. olduğu tespit edilmiştir. "Cumhurbaşkanına Hakaret" ve "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" içerikli paylaşımları nedeniyle hakkında adli tahkikat başlatılan şahıs İzmir’de ikamet ettiği adreste gözaltına alınmıştır."