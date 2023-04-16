Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Boğa Boğa'daki imajı sosyal medyaya damga vurdu: 'Erkan Tatlıtuğ olmuş ya bu...'

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'te yayınlanacak olan yeni filmi Boğa Boğa'daki bıyıklı imajıyla Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a benzetildi. "Erkan Tatlıtuğ" adıyla gündem olan Baş ve Tatlıtuğ için "Seçimi hemen atlatalım, Kıvanç Tatlıtuğ'u Erkan Baş olarak görmeye başladım" yorumları yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2023 - 13:17
Kıvanç Tatlıtuğ'un 'Boğa Boğa'daki imajı sosyal medyaya damga vurdu: 'Erkan Tatlıtuğ olmuş ya bu...'
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Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni filmi Boğa Boğa da önümüzdeki günlerde Netflix'te izleyiciyle buluşacak.

Film için bıyık bırakan Tatlıtuğ'un son halini görenlerin aklına Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş geldi.

"ERKAN TATLITUĞ OLMUŞ"

Aradıkları huzuru bulmak için Ege'de bir köye yerleşen İstanbullu bir çiftin hikayesini konu eden filmde Tatlıtuğ'un filmdeki bıyıklı imajı Baş'a benzetildi.

Twitter'da "Erkan Tatlıtuğ" adıyla trend olan Tatlıtuğ ve Baş için kısa sürede binlerce yorum yapıldı.

İkiliyi birbirine benzeten birçok kullanıcı "Seçimi hemen atlatalım Kıvanç Tatlıtuğ'u Erkan Baş olarak görmeye başladım" yorumu yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları...


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