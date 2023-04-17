Çaldığı motosikletleri sosyal medyadan satmaya çalışınca yakalandı

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde oturan bir şahıs, değişik zaman ve yerlerde çaldığı motosikletleri sosyal medyadan satılığa çıkarınca JASAT ekiplerince yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 16:15
Çaldığı motosikletleri sosyal medyadan satmaya çalışınca yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalarda, Kavaklıdere İlçesi Çayboyu Mahallesinde oturan S.A. isimli şahsın çalıntı motosikletleri sosyal medya uygulamasında bulunan bir satış sitesi üzerinden piyasa değerinin altında satışa sunduğu bilgisinin alındı.

JASAT Timleri ve Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin ikametinde arama yapıldı.

MATERYALLERE EL KONULDU

Yapılan aramada, şüphelinin evinin önünde 7 adet değişik marka ve model, plakası ve belgesi olmayan, motor ve şasi numaraları kazınmış motosiklet ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemlerin başladığı açıklandı.


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