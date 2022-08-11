Sosyal medyada gündem olan ayı ile ilgili yeni gelişme: Fazla bal yiyip bayılmıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Düzce'nin Yığılca ilçesinde, arıcıların ürettiği acı baldan fazla yiyerek bayılan yavru boz ayının sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

DHA
11 Ağustos 2022 Perşembe, 13:47
Sosyal medyada gündem olan ayı ile ilgili yeni gelişme: Fazla bal yiyip bayılmıştı
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Düzce Yığılca'da ormanda acı bal üretimi yapan arıcıların baygın bulduğu yavru bozayı, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince tedaviye alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, baldan fazla yiyerek bayılan ayının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilip, "Düzce'de bitkin halde bulunan yavru boz ayımızın sağlık durumu iyi. Ekiplerimiz tedavisine devam ediyor. Balın dozunu kaçıran sevimli kızımıza bir isim verelim, adıyla yaşasın" denildi. 


Ayı bal

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