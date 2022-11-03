Sosyal medyada gündem oldu: Mehmet Ali Erbil'e TikTok'ta 'Ronaldo' tuzağı
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta canlı yayın yaparken sahte bir hesap tarafından 'trollendi'.
Hastalığının ardından yeniden toparlanan ve ekranlara çıkmaya başlayan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta yaptığı canlı yayın sosyal medyada gündem oldu.
Erbil, yayın sırasında ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile konuştuğunu zannederek sahte bir hesap tarafından tuzağa düştü.
UYARILARI ÖNEMSEMEDİ
Erbil, Ronaldo ile konuştuğunu sanarken sahte hesap ünlü futbolcunun videosunu kullandı.
O anlarda çok heyecanlanan Erbil, izleyicilerden gelen uyarıları bile okumadı ve kandırıldığını anlayamadı.
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