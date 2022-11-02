TikTok'ta videoları 'kaydedenlere' kötü haber
TikTok uygulamanın şeffaflığını artırma amacıyla yeni bir güncelleme getiriyor. Buna göre içerik üreticileri, videolarını kaydeden kişileri görebilecek. TikTok, ABD pazarının yanı sıra, Endonezya başta olmak üzere Asya'da da büyük bir kullanıcı kitlesine sahip.
Twitter'ın "Yer İşaretleri" ve Instagram'ın "Kaydedilenler" özelliğinde olduğu gibi, TikTok'ta da kullanıcılar beğendikleri videoları koleksiyonlarına veya favorilerine ekleyebiliyor.
İçeriğin sahibi, şimdiye dek videosunu kimin kaydettiğini göremiyordu. Yalnızca kaç kişi tarafından kaydedildiğini öğrenebiliyordu.
'BİLDİRİM' GİDECEK
Ancak TikTok bu uygulamayı değiştirme kararı aldı. Artık videosu kaydedilen kullanıcılara kaydeden kişilerin kim olduğunu görebilmeleri için bildirim gidecek.
Independent Türkçe'nin haberine göre; şirket yetkilileri giderek kalabalıklaşan uygulamayı daha şeffaf hale getirmek ve içerik üreticilerini korumak için bu tür adımları attıklarını söylüyor.
Mashable'a konuşan bir TikTok sözcüsü, "Eğlenceli ve yaratıcılığa ilham veren güvenli bir yer inşa etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"Topluluğumuza değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin yollarını her zaman düşünüyoruz" diyen sözcü, şöyle devam etti:
"Favoriler bildirimleri, topluluğumuzu daha derinden angaje etmek ve içerik üreticilere analitik veri sağlamak için yeni yöntemler keşfetme çabamızın sonucu."
PROFİLİ ZİYARET EDENLER DE GÖRÜNÜYOR
Çinli teknoloji devi ByteDance'in sahibi olduğu sosyal medya uygulaması, aslında bu yılın başından beri şeffaflaşma adına yeni özellikler getiriyor. Örneğin bir süre önce kullanıcıların profillerini ziyaret eden kişileri görmesine olanak sağlanmıştı.
Kullanıcılar bu güncelleme sayesinde, son 30 gün içinde profillerini görüntüleyen kişilerin listesine ulaşabiliyor.
Son olarak da platform, canlı yayınlarda değişikliğe giderek yaş sınırı getirmiş ve "yetişkinlere özel yayın" seçeneği getireceğini duyurmuştu.
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