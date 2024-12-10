Sosyal medyada gündem oldu… Suriyelilerin dönüşü tekstil işletmecisini isyan ettirdi: ‘Gitsin dediniz gittiler, ne olacak şimdi?’
Suriyelilerin dönüş yolculuğu başlarken İstanbul’da bir tekstil işletmecisi duruma tepki gösterdi. İşletmeci "Yabancılar gitsin dediniz, gittiler. Şimdi 2 kişiyle iş yapıyoruz. 5 yabancı çalışanımın 5’i de gitti, ne olacak şimdi?" dedi.
Terör örgütü HTŞ’nin Şam’ı ele geçirmesiyle Beşar Esad dönemi sona erdi.
Esad’ın gidişi pek çok yerde kutlanırken, sınır kapılarında Suriyelilerin dönüş yolculuğu başladı.
Bununla beraber, İstanbul’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir işletmeci, Suriyeli çalışanlarının gitmesiyle yaşadığı sıkıntıları sosyal medya hesabından dile getirdi.
İşletmeci, "Yabancılar gitsin dediniz, gittiler. Şimdi 2 kişiyle iş yapıyoruz. 5 yabancı çalışanımın 5’i de gitti, ne olacak şimdi?" diyerek duruma tepki gösterdi.
Çalışanlarının ülkelerine dönmesiyle işlerin aksadığını belirten işletmeci, "Yabancılar gitti, tekstil bitti" ifadelerini kullandı.
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