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Sosyal medyada gündem oldu: Trafik ışıklarının erime nedeni başka çıktı

Sosyal medyada gündem oldu: Trafik ışıklarının erime nedeni başka çıktı

30.06.2026 14:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sosyal medyada gündem oldu: Trafik ışıklarının erime nedeni başka çıktı

Avrupa'da can kayıplarına yol açan aşırı sıcak hava dalgası sürerken, sosyal medyada "İtalya ve Almanya'da trafik ışıkları sıcaktan eridi" iddiasıyla paylaşılan görüntülerin asılsız olduğu ortaya çıktı. Görüntülerin sıcaklıkla ilgisi olmadığı, yangın çıkan iki farklı bölgede kaydedildiği belirlendi.
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Avrupa kıtasını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası devam ederken, sosyal medyada hızla yayılan yanıltıcı içeriklere bir yenisi daha eklendi.

X platformunda "Hava sıcaklığının 40 dereceye yaklaştığı İtalya ve Almanya'da trafik lambaları sıcaktan eridi" notuyla paylaşılan ve milyonlarca kez görüntülenen viral videonun gerçeği yansıtmadığı saptandı. 

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'nın incelemesine göre, söz konusu iddia videosu aslında iki farklı olayın birleştirilmesiyle oluşturuldu.

İTALYA'DAKİ GÖRÜNTÜ ARAÇ YANGININDAN

Videodaki ilk kısmın, 23 Haziran 2026 tarihinde İtalya'nın kuzeyindeki Verona kentine bağlı Sona kasabasında kaydedildiği belirlendi. İtalyan yerel medya kuruluşu Il Baco da Seta'nın haberine göre, trafik ışıklarının bulunduğu noktada henüz bilinmeyen bir nedenle bir araç alev aldı.

Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, trafik lambaları bu araç yangını nedeniyle zarar gördü. Görüntünün ilk olarak "jhonny_puttini" isimli bir Instagram kullanıcısı tarafından yüksek sıcaklıklara dikkat çekmek amacıyla mizahi bir dille paylaşıldığı, ancak bu esprinin sonradan yanlış anlaşılarak yayıldığı anlaşıldı. 

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ALMANYA'DAKİ GÖRÜNTÜ GECE KULÜBÜ YANGININDAN

Videonun ikinci kısmının ise 19 Haziran 2025'te Almanya'da kaydedilen eski bir olaya dayandığı ortaya çıktı.

Bu görüntü, Berlin'in Friedrichshain semtinde yer alan "Wilde Renate" isimli gece kulübünün girişinde çıkan bir yangın sonrasında çekildi. Yangın esnasında kulübün kapalı olması nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangından zarar gören trafik lambaları Tagesspiegel gazetesi tarafından da görüntülendi.  

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NE OLMUŞTU?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 28 Haziran 2026'da yaptığı açıklamada, Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 21 Haziran'dan bu yana 1300'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Almanya'da 28 Haziran'da 41,7 derece ile yeni bir sıcaklık rekoru kırıldı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, başkent Roma da dahil olmak üzere pek çok kentte sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması beklendiğinden, en yüksek seviye olan "kırmızı" sıcak hava uyarısını sürdürdüğünü açıkladı. 

İlgili Konular: #sıcak hava #trafik ışıkları #erime

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