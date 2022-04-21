Ahmet Hakan'dan Mevlüt Çavuşoğlu'na: Bizim gibi fanilerin mesajlaşması gibi mi?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu programında konuk eden Ahmet Hakan, canlı yayında ilginç bir soru sordu. İkili arasında yaşanan diyalog ise dikkat çekti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.
Çavuşoğlu'nun Zelenski ve Putin'in birebir görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamalar sırasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
Çavuşoğlu'nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile ne zaman görüşmek istese telefonlaştıklarını dile getirmesinin ardından Ahmet Hakan'dan ilginç bir çıkış geldi.
"BİZİM GİBİ FANİLERİN MESAJLAŞMASI GİBİ Mİ?"
Hakan'ın "Mesajlaşıyoruz dediniz. Bizim gibi fanilerin whatsApp'tan mesajlaşması gibi mi?" sorusu dikkat çekti.
Çavuşoğlu'nun 'biz de normal insanız biz de faniyiz' demesi üzerine Hakan, "ne diye kaydettiniz? Sergey mi, Lavrov diye mi mesela" dedi.
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