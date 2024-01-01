Sosyal medyada gündem olmuştu... Çalınan il başkanlığı konteyneri Memleket Partisi’ne ait çıktı

Hatay’da hırsızlar tarafından çalınan il başkanlığı sosyal medyada ilgi odağı olurken, çalınan konteynerin Memleket Partisi’ne ait olduğu ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 01.01.2024 - 10:36
Sosyal medyada gündem olmuştu... Çalınan il başkanlığı konteyneri Memleket Partisi’ne ait çıktı
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Geçen aylarda Antakya ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar tarafından Memleket Partisi’ne ait konteyner il başkanlığı çalınmıştı.

Emniyet güçlerinin etkin çalışması neticesinde çalınan il başkanlığı bulunmuş ve Memleket Partisi Hatay İl Başkanı Halil Kılıç’a teslim edilmişti. Olayın ardından 2 ay geçmesine rağmen çalınan il başkanlığı sosyal medyada yeniden gündem oldu ve yanlış anlaşılmaya yol açtı.

Çalınan konteynerin Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Hatay İl Başkanlığına ait olarak paylaşılması üzerine il başkanı Alihan Döner konuyla ilgili açıklama yaptı.

"CESARETİ VE YÜREĞİ OLAN VARSA"

Çalınan konteynerin Ülkü Ocakları ile ilgisinin olmadığının altını çizen Başkan Döner, “Bahsi geçen konteyner iki ay önce çalınan, Memleket Partisinin konteyneridir. Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığımıza ait bir konteyner değildir. FETÖ’cü trol hesaplar, Ülkü Ocaklarına saldırmak adına halihazırdaki Ülkü Ocakları İskenderun İlçe Başkanlığımızın yerinde olan konteynerini görüntüleyip ve yanına Memleket Partisi İl Başkanının videosunu paylaşıp sanki Ülkü Ocakları Hatay İl Başkanlığının konteyneri çalınmış gibi yalan bir paylaşım yapmışlardır. Ülkü Ocakları’ndan konteyner çalmaya cesareti ve yüreği olan varsa da her zaman bekleriz” ifadelerini kullandı.


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