Adıyaman'da konteyner kentte korkutan yangın!
Adıyaman'da, konteyner kentte çıkan yangında 2 konteyner yandı. Konaklamanın olmadığı 2 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Yunus Emre Mahallesi'nde; 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası otogar yakınlarında kurulan K-6 Konteyner kentte kimsenin bulunmadığı sırada bir konteynerde alevleri görenler durumu itfaiye erlerine bildirdi.
BİR SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında yangın yanındaki bir konteynere daha sıçradı. Ekiplerin bir saat süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı.
Paniğe yol açan ve konteynerlerin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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