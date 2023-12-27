Sosyal medyada hakarete uğrayanlar için yeni para kazanma yolu! Adliyeler bu dosyalarla doldu!
Sosyal medya üzerinden hakaret suçuna ilişkin davalar para kazanma yoluna dönüştü. Konuya dair Cumhuriyet TV'ye konuşan Avukat Çağla Gül Bulut, bazı ünlü isimlerin kendilerine hakaret eden kişilere toplu şekilde dava açtığını ve arabulucu yoluyla büyük miktarda para kazandığını belirtti.
Sosyal medya üzerinden kullanıcılara yönelik haraket içeren paylaşımlarda bulunmak suç teşkil ediyor.
İddialara göre bazı ünlü isimler gündem olan konulara dair sosyal medyada kışkırtıcı yorumlarda bulunuyor. Buna karşılık bu kışkırtıcı paylaşımlara gelen hakaret içerikli yanıtları konu edinen binlerce dava açılıyor. Açılan davalar uzlaştırmaya tabii olduğu için ise paylaşımı yapan kişiler arabulucu yoluyla yüklü miktarda para kazanıyor.
Konuya dair Cumhuriyet TV'de açıklamalarda bulunan Avukat Çağla Gül Bulut, "Savcılar artık belli isimler hakkında çok fazla dosya biriktiğini görüyor. Savcılar da bu kişilerin kötü niyetli olduğunu ve insanları kasten kışkırttığını anlayıp takipsizlik kararı vermeye başladı" dedi.
SÜRÜMDEN KAZANIYORLAR!
Bulut, "İşin buraya varmasının sebebi, hakaretin uzlaştırmaya tabii bir suç olması" dedi ve şöyle devam etti: "Uzlaştırmada, arabulucu dava edilecek kişiyi arayarak uzlaşması durumunda dava açmayacaklarını söylüyor. Kişiler de dava açılmasından korkarak uzlaşmayı kabul ediyor. Hakarete uğrayan kişi genelde maddi bir edim talep ediyor, bu da genelde para oluyor."
Sosyal medya kullanıcılarını yaptıkları paylaşımlara ilişkin uyaran Bulut, "Herkes düşüncesini dile getirebilir ancak sınırlar var. Karşı tarafı incitici, eleştiri mahiyetini aşan, hakarete varan sövme, sinkaflı kelimeler, iftiraya varan ifadeler kullanılmamalı. Hakaret hukuki anlamda değerlendirilirken kişiye yönelip yönelmediğine bakılıyor. Kişinin etiklenmesi ya da yöneldiği kişinin açıkça belli olması gerekiyor" diye konuştu.
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