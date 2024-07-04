Sosyal medyada 'provokatif paylaşım' iddiası: 8 gözaltı
Kocaeli’nde sosyal paylaşım siteleri üzerinden provokatif söylemlerde bulunduğu iddia edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal paylaşım siteleri üzerinden, kamu düzeni ve barışını bozacak provokatif söylemlerde bulunan şahıslara yönelik araştırma yapıldı.
Yapılan kontrollerde tespit edilen U.S., H.E., R.P, H.K., M.S.Y. ,Y.Ö.C. ,D.V. ve H.E. isimli şahısları Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakaladı.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli zammı belli oldu
- Merih Demiral'a soruşturma!
- Peker'i hedef alan iş insanı vuruldu
- Kıvanç Kılınç'tan Bozkurt işareti tepkisi!
- Dilan Polat için istenen ceza belli oldu!
- En düşük emekli maaşına zam iddiası!
- ENAG enflasyon verilerini açıkladı
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- Kiralarda uygulanacak zam oranı belli oldu
- Mehmet Uçum'dan Özel'in 'erken seçim' çağrısına yanıt