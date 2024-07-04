Sosyal medyada 'provokatif paylaşım' iddiası: 8 gözaltı

Kocaeli’nde sosyal paylaşım siteleri üzerinden provokatif söylemlerde bulunduğu iddia edilen şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 04.07.2024 - 07:26
Sosyal medyada 'provokatif paylaşım' iddiası: 8 gözaltı
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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal paylaşım siteleri üzerinden, kamu düzeni ve barışını bozacak provokatif söylemlerde bulunan şahıslara yönelik araştırma yapıldı.

Yapılan kontrollerde tespit edilen U.S., H.E., R.P, H.K., M.S.Y. ,Y.Ö.C. ,D.V. ve H.E. isimli şahısları Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.


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