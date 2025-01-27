Sosyal medyadan duyurdu: Gülben Ergen ifadeye çağrıldı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:55

Güncelleme: 27.01.2025 - 09:55

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Sıla bebek ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldığını söyleyen Ergen, şu ifadeleri kullandı:

"Savcılıktan, evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım." "2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikayet varmış:)" "Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe… Gideceğim elbette savcılığa!"