Sosyal medyadan duyurdu: Gülben Ergen ifadeye çağrıldı

Sanatçı Gülben Ergen, 2 yaşında cinsel istismar ve darp nedeniyle hayatını kaybeden Sıla bebek ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldığını duyurdu.

Sosyal medyadan duyurdu: Gülben Ergen ifadeye çağrıldı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.01.2025 - 09:55

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını açıkladı.

Sıla bebek ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldığını söyleyen Ergen, şu ifadeleri kullandı:

"Savcılıktan, evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım." "2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikayet varmış:)" "Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe… Gideceğim elbette savcılığa!"


Etiketler: #Gülben Ergen #ifade #Sıla bebek

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