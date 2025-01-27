Sosyal medyadan duyurdu: Gülben Ergen ifadeye çağrıldı
Sanatçı Gülben Ergen, 2 yaşında cinsel istismar ve darp nedeniyle hayatını kaybeden Sıla bebek ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldığını duyurdu.
Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla savcılık tarafından ifadeye çağrıldığını açıkladı.
Sıla bebek ile ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle ifadeye çağrıldığını söyleyen Ergen, şu ifadeleri kullandı:
"Savcılıktan, evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş. Konu ne bilin bakalım." "2 yaşında istismardan hastanede can veren Sıla bebek. Hakkımda şikayet varmış:)" "Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe… Gideceğim elbette savcılığa!"
Savcılıktan evime attığım bir tweet sebebiyle ifade vermeye gitmem için belge gelmiş.— Gülben Ergen (@gulbenergen) January 27, 2025
Konu ne bilin bakalım.
2 yaşında istismardan hastanede can veren #SılaBebek
Hakkımda şikayet varmış:)
Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe…
Gideceğim elbette savcılığa!! pic.twitter.com/J0nx7e7Oc5
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