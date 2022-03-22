Sosyal medyadan fuhuş organize eden çeteye operasyon
Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarından, fuhuş organize eden çeteye İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonda düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tekirdağ’da Twitter ve Instagram gibi sosyal mecralardan fuhuş organize eden çeteye düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde fuhuş organize eden çeteye operasyon yaptı. Beş kişinin gözaltına alındığı operasyonda, çetenin müşterilerini Twitter ve Instagram gibi sosyal platformlardan bulduğu tespit edildi.
Operasyonda M.B. (34), S.C. (23), S.A. (47) adlı kadın şahıslar ve fuhuş yaptırdığı tespit edilen T.B. (42), İ.Ö. (37) adlı iki erkek şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 12 adet fişek, fuhuş amaçlı kullanılan 4 adet cep telefonu ve fuhuşta kullanılan cinsel içerikli materyaller ele geçirildi. Ayrıca fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen bin 935 TL nakit paraya da el konuldu.
SAHTE HESAPLARLA REKLAM YAPMIŞLAR
Zanlılar, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan çetenin, Twitter ve Instagram’da sahte hesaplar satın alarak fuhuş reklamı yapmak için kullandığı ve ilçe isimlerini ülke gündemine soktuğu öğrenildi.
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