Sosyal medyadan IŞİD propagandası yapan 3 şahıs gözaltına alındı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden terör örgütü IŞİD propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İHA
Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:00
Sosyal medyadan IŞİD propagandası yapan 3 şahıs gözaltına alındı
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü IŞİD propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda dijital materyaller ve 7 yasaklı yayın ele geçirildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan M.D. (48), V.K. (32) ve A.A. (32) isimli şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.


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