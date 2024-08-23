Sosyal medyadan IŞİD propagandası yapan 3 şahıs gözaltına alındı

Yayınlanma: 23.08.2024 - 09:00

Güncelleme: 23.08.2024 - 09:04

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü IŞİD propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda dijital materyaller ve 7 yasaklı yayın ele geçirildi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan M.D. (48), V.K. (32) ve A.A. (32) isimli şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.