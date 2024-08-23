Sosyal medyadan IŞİD propagandası yapan 3 şahıs gözaltına alındı
Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından sosyal medya üzerinden terör örgütü IŞİD propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü IŞİD propagandası yaptığı tespit edilen 3 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda dijital materyaller ve 7 yasaklı yayın ele geçirildi.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan M.D. (48), V.K. (32) ve A.A. (32) isimli şüphelilerin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
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