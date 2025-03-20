Sosyal medyaya ulaşılamıyor... Kısıtlama bugün de devam ediyor!
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan sosyal medya platformlarındaki erişim sorunu devam ediyor. Kullanıcılar hâlâ birçok sosyal medya uygulamasına girişte sorunla karşılaştıklarını aktarıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dün gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonun ardından sosyal medya platformlarında başlayan erişim sorunu bugün de devam ediyor.
Kullanıcılar; Instagram, X (Twitter), YouTube, TikTok ve WhatsApp gibi sosyal medya uygulamalarına hâlâ erişim sağlayamıyor.
YouTube ile TikTok'a giriş yapmaya çalışan kullanıcılar, sayfaların yüklenmediğini ve video izlemekte zorluk yaşadıklarını aktardı.
WhatsApp'a giriş yapmakta da güçlük çektiklerine dikkat çeken kullanıcılar, bazıları mesaj göndermede ya da görüntülü aramada sorun yaşadıklarını vurguladı.
Erişim sorununun ne zaman sona ereceği merak konusu olurken, söz konusu durumla ilgili henüz resmi bir açıklama da yapılmadı.
Etiketler: #Ekrem İmamoğlu #erişim #sosyal medya #Platform
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