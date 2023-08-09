Sosyal medyayı sallayan 'kiralık ev' ilanı: Okuyanlara 'pes' dedirtti...

Yayınlanma: 09.08.2023 - 08:49

Güncelleme: 09.08.2023 - 08:50

Enflasyonun zireved eolduğu Türkiye'de yüksek kira fiyatları yüzünden zaman zaman ev sahipleri ile kiracılar arasında büyük sorun yaşanırken, bu tartışmalar bazen de kavgaya kadar gidiyor. Son dönemlerde mahkemeler, ev sahipleri ile kiracılar arasındaki davalarla meşgul.

İnternet üzerinden kiraya verilen ilanlarda ise yüksek ev kiraları dikkat çekiyor. Harabe konumdaki evler için bile 10 bin liradan başlayan kira fiyatları isteniyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Son gelen bir ilan ise İzmir'den verildi ve ilan sosyal medyada gündem oldu. Verilen ilan İzmir'in Buca ilçesinden.

İlanı okuyanlar ise adeta şok geçirdi. Gelen yorumlar ise dikkat çekti.

İşte verilen o ilanın açıklama kısmındaki özel şartlar...

İlana göre hem kiraya veriliyor hem de evi tutacak olan kişi aynı zamanda yaşlı bir kadına bakıcılık da yapacak.