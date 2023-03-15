Soyer: 100 yıl önce olduğu gibi muhteşem bir ülke kuracağız!

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:17

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 16:17

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, “Yeniliğe Davet” sloganıyla başladı. 15-21 Mart tarihlerinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) düzenlenecek ve alanında uzman 80’e yakın konuşmacının bir araya geleceği kongrede ilk olarak Gençlik Forumu gerçekleşti. Melisa Sözen ve Mert Fırat’ın sunumuyla yapılan ilk oturumunun ardından Karsu konser verdi. Ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kongrenin açılış konuşmasını yaptı. “Geleceğin Türkiye’sini” inşa edeceklerini söyleyen Soyer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de 100. yıl önce İktisat Kongresi’ni İzmir’de düzenleyerek “Cumhuriyet’i sivil bir ruhla inşa etti”ğini hatırlattı.

TARİHİ SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ

Kongre öncesi çiftçiden sanayiciye, işçiden sanatçıya kadar birçok kesimle buluştuklarını belirten Tunç Soyer, “Bizim için İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi dil, din, ırk ayırt etmeden insana ve doğaya yapılan bir yürüyüş çağrısıdır. Bugün burada attığımız temeller üzerinde, hayallerimizin, özlemlerimizin ete kemiğe bürünmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 21 Mart akşamı alacağımız tüm kararların sonuna kadar takipçisi olacağız. Kalkıştığımız işin ciddiyetini ve bizlere yüklediği tarihi sorumluluğun çok iyi farkındayız. Bu yükü çok büyük bir onur ve mutlulukla taşıyacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

“ENKAZIN ALTINDAN MUHTEŞEM BİR ÜLKE KURACAĞIZ”

‘Yeni bir Türkiye’ kurulduğunun altını çizen Soyer, “Adil, özgür, müreffeh ve demokratik bir Türkiye. Yüz yıl önce atalarımızın yıllarca işgal altında kalmış, yanmış yıkılmış, yoksul bir ülkeden Cumhuriyet mucizesini yaratmaları gibi, bu enkazın altından kalkarak yine o muhteşem ülkeyi kuracağız. Bilim ve aklın rehberliğinde, vicdanla ve cesaretle… Binlerce yıllık kadim kültürlerin kökleri üzerinde boy veren pırıl pırıl filizlerimiz, gençlerimizle birlikte… Başardık, çok çalışacağız, yeniden başaracağız” ifadelerini kullandı. İZMİR /CUMHURİYET