Soyer: 418 milyar doları birilerine peşkeş çekmeyin

Yayınlanma: 12.04.2023 - 10:42

Güncelleme: 12.04.2023 - 10:42

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Millet İttifakı'nın İzmir ikinci bölge milletvekili adayları, CHP İzmir İl Örgütü'nün ev sahipliğinde Kiraz'da düzenlenen toplantıya katıldı. Kiraz Belediyesi düğün salonunda düzenlenen ve sivil toplum örgütleri, muhtarlar ile yurttaşların yer aldığı toplantıda ilçede yaşanan sorunlar gündeme geldi.

“GÜÇLÜ BİR KURUMSAL KAPASİTEYE SAHİP”

Toplantıda adaylar tek tek kendini tanıttı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Burada kendini tanıtan milletvekili adaylarımız, il başkanımız hakikaten hepimizin omzunu kabartıyor. Hakikaten 'Yaparsa bunlar yapar' dedirtiyor. Hepsi farklı disiplinlerden, hepsi çok donanımlı ama ortak bir paydaları var; akıl, vicdan ve cesaret sahibi. Bu insanların hepsi akıl, vicdan ve cesaret sahibi. O nedenle büyük bir güvenle iktidar milletvekili olduklarını göreceğiz.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 yıl boyunca yaklaşık 50 milyar lira civarında bir bütçe geçirdi. Bunun 18 milyarın üstündeki bedelini yatırıma ayırdı. Türkiye'de bütçesinin yüzde 30'unu yatırıma ayıran belediye sayısı neredeyse yok denecek kadar az. Ama İzmir Büyükşehir Belediyesi çok güçlü bir kurumsal kapasiteye sahip. Ve bunu yapabildi” dedi.

“BAŞKA YERLERDEN FEDAKARLIK YAPIYORUZ”

Vatandaşın bütçesini korumak için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Soyer, “Örneğin belediye otobüslerinde seyahat eden her bir vatandaşın o seyahati yapabilmesi için belediye kişi başı 12 buçuk lira para veriyor. Darphane olsa bununla başa çıkmaz. Bunu yapıyoruz. Suda da aynı şekilde. Yansıyan ücretler yüksek ama maliyetleri karşılamıyor. Biz de başka yerlerden fedakarlık yapıyoruz, başka harcamalarımızı kısıyoruz, daha ucuz nasıl yapabilir, buna bakıyoruz. İktidar olduğumuzda ne değişecek? İktidar olduğumuzda kaynaklarımız çoğalacak” dedi.

“BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE KURULUR”

İzmir'in hükümetten alacağının hayli fazla olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, şunları söyledi: “İzmir'in alacağı çok. Onları almaya başladığımız zaman göreceksiniz toplu taşımada da su faturalarında da çok ciddi rahatlamalar yaşayacağız. Bu memleketin kaynakları herkesi doyurmaya yeter. Yeter ki siz 418 milyar doları birilerine peşkeş çekmeyin. O kaynaklar bu topraklarda yaşayan insanların cebine girse, belediyelerin kasasına girse bambaşka bir Türkiye kurulur.”

YÜZYIL ÖNCESİNİ HATIRLATTI

Yüzyıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin çok daha zor koşullarda kurulduğunu anımsatan Başkan Soyer, “Böyle zor koşullarda atalarımız yepyeni bir ülkenin kuruluşunu gerçekleştiriyor. Şimdi çok daha iyisini başarmak mümkün. Adil, hakkaniyetli, insanların yatağa aç girmediği bir memleketi yaratmak mümkün. Bunu da hep beraber yapacağız. El ele vereceğiz. Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanan herhangi bir seçim değil. Bu seçim bir kader seçimi. Ya yüzyıl önceye bizi götürecek ya da ikinci yüzyılın kapılarını açacak bir seçim. Bu ülke yepyeni bir yüzyıla yepyeni umutlarla, yepyeni bir özgüven ile girmeye muktedir. Biz halkız ve haklıyız” diye konuştu.

İL BAŞKANINDAN NET MESAJLAR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da yaşanan sorunlara değinerek, “Gencecik çocuklarımız bir görsel çizdiler diye gözaltına alınıyor. Ülkede sesini çıkaran herkes bir sebep ile içeri alınıyor. Bir araya gelen insanlar 'Silivri soğuktur' diye espri yapıyor. Bu özgürlüklerimizin ne noktaya geldiğinin büyük göstergesi. Özgürlüklerden, demokrasiden mi yana olacağız yoksa bu istibdat döneminden yana mı” dedi.

VEKİL ADAYLARI NE DEDİ?

Seda Kaya Ösen; “3 sene boyunca DEVA Partisi’nin il başkanlığı görevini icra ettim. 3 kuşak İzmirliyim. Siyasete 3 sene önce girdim. Sizlerle beraber olmaktan büyük gurur duyuyorum”

Burak Kotan: “Birçoğunuzun kardeşi ve oğlu yaşındayım. Burada sizlerle olmaktan gurur duyuyorum.”

Ayten Gülsever: “Hemşerilerime güveniyorum. 13. Cumhurbaşkanımızı iktidara taşıyacağız”

Altan İnanç: “Hep birlikte dayanışma içerisinde başaracağız.”

Deniz Yücel: “Çok ciddi sorunlarımız var ama umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Demokrasiyi, huzuru, bolluğu, bereketi sizlerle birlikte getireceğiz.”

Mahir Polat: “Adalet yoksa kalkınma da çocuklarımızın geleceği de yok. Sizlerle beraber mücadele etmeye geldim.”

Rıfat Nalbantoğlu: “2 tane çözeceğimiz temel sorun var. Birisi Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanı yapmak. Diğeri ise parlamentoda bu ülkenin sorunlarını çözecek sayısal çoğunluğu sağlamak. En sağlam duruşun İzmir’de olacağından şüphem yok.”

Egemen Pamukçu: “Masanın birlikteliği açısından tek bir amaca hizmet etmenin mutluluğu ile buradayız. Tüm adaylara gösterecekleri emek ve başarı için teşekkür ediyorum.”

Gökçe Gökçen: “Ben bugün gençlerin ve kadınların mutlu olabileceği bir gelecek için adayım. 14 Mayıs'ta genel başkanımızı Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız, aynı zamanda meclis çoğunluğunu sağlayacağız.”

Rahmi Aşkın Türeli: “24’ncü dönem milletvekili olarak görev yaptım, yeniden milletvekili adayıyım, yeniden aranızda bulunmaktan mutluluk duyuyorum.”

Salih Uzun: “Bütün bu birikimimizle demokrasiye olan inancımız ile sizlerle layık olmaya çalışacağız. 6 siyasi parti uzlaşmayı başardı, şimdi hep beraber seçimi kazanmayı başaracağız. Sonrasında ülkeyi aydınlığa kavuşturmayı başaracağız.”

Esin Doğan Metin: “Sizleri Ankara’da temsil etmek istiyorum. Kılıçdaroğlu’nun demokrasi yürüyüşünü Cumhurbaşkanlığı ile taçlandırmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum.”

Helil İnay Kınay: “Enkaz altına kalmış ülkeyi yeniden ayağa kaldırma, dayanışma içinde bu sesi büyütmek için mücadele ediyoruz.”

Nurşen Balcı: “Bu seçimlerin kadınlar için çok önemli olduğunun bilinci ile hareket ediyoruz. Hep birlikte olursak seçimleri mutlaka alacağız. Genel Başkanımızı hep birlikte Cumhurbaşkanı yapacağız.”