418 milyar dolar, 3.9 trilyon doların yüzde kaçı?

09 Nisan 2023 Pazar

“İtibardan tasarruf olmaz” bakışı halkı itibarsızlaştırıp yoksullaştırdı.. Ülkeyi de dibe vurdurdu.

Saray başının “İtibardan tasarruf olmaz” politikası, Hazine’nin har vurulup harman savrulmasının ana kaynağıdır. Bu aynı zamanda ülkemizdeki yoksulluğun da başlıca nedenidir. Saray itibarlaştıkça, millet itibarsızlaşıyor, yoksul düşüyor, evsiz düşüyor, kiralayacak ev bulamıyor, beslenmesinden tut eğitilecek çağdaki çocuklarına kadar kaynaksız kalıyor.

“İtibardan tasarruf olmaz”ı salt Saray’ın harcamaları olarak görmeyin. Yoksa bunun hesabı kolay olurdu..

“İtibarlaşma”, Saray’dan başlayarak dalga dalga aşağı katmanlara kadar yayılan bir ekonomik zenginlik aktarımıdır aynı zamanda.

İtibarlaşma, para harcamadır, en lüksünden ve en pahalısından, para dağıtmadır.

Aşağılara doğru, kendi adamlarını, yandaşlarını, iktidarın koltuklarını paylaşan tüm yönetim kademelerini, onların ailelerini, belediyelerinin alt birimlerini ve ihalelerle beslediklerini, cemaatlerini, tarikatlarını, en yakın seçmen tabakasını kapsayan çok geniş bir kesimin, belki sayıları milyona varan veya aşanların da “itibarlaştırılması”dır.

Bu ülkenin kaynaklarının keyfince dağıtılmasıdır, hiçbir iktidar döneminde gerçekleşmemiş büyüklükte bir kaynak dağıtımıdır.

İktidar ülkeyi tam iflasa sürüklemiştir.

BU DOĞRUYSA...

Engin Altay dün açıklama yaptı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile Darphane arasında 2020’de cumhurbaşkanı kararnamesiyle kesinleştirilen bir anlaşmaya göre, bandrol sistemleri Darphane’ye devredildi. Konu güvenlikle ilgiliymiş, gizli olmalıymış, hükümet işlerinin ilan yapılmaksızın verilmesi kararlaştırılmış. Bandrol işi daha önce adı bilinen bir firmaya 185 milyon liraya yaptırılmış, bu karardan sonra bu kez yeni kurulan ve matbaası da olmayan adı belli bir firmaya bu kez 400 milyona verilmiş. Bu yeni şirket de önceki ihaleyi alana gitmiş, 185 milyon TL’ye bu işi yap demiş. Bu doğruysa, kaynak aktarımının boyutları çok büyüdü demektir.

Masa başı 215 milyon TL kasada.. Şüphesiz ki iktidarca bölüşülen bir paradan bahsediyoruz.

418 MİLYAR DOLAR NEDİR?

CHP uzmanları ve akademisyenler Kılıçdaroğlu’nun önüne 20 yıllık iktidar döneminde Hazine’den ihaleler vb. ile aktarılan toplam bir rakam koydular: 418 milyar dolar. 20 yıla bölerseniz yaklaşık yılda 21 milyar dolar... Kılıçdaroğlu, Sayıştay’a da seslendi, “İktidara geldiğimizde yazdığınız raporlarda 418 milyar doları görmezsem vallahi de billahi de yakarım sizleri.”

Bu rapora göre son 20 yılda oluşan kamu zararı 2 trilyon 572 milyar dolar; ihaleler, enerji ve lojistik alanındaki işler, kamu-özel işbirliği usulüyle yapılan işler... Sadece İstanbul’da imardan 85 milyar dolar rant oluşmuş.

3.8 TRİLYON DOLAR YATIRIM VE 418 MİLYAR DOLAR

Cumhurbaşkanı da aslında bunu doğrulayan bir açıklama yapmıştı: 13 Haziran 2022’de İhracatçılar Meclisi’ndeki konuşmasında altyapıya “Son 20 yılda 3.5 trilyon dolarlık yatırım” yaptıklarını açıklamıştı.

(www.tccb.gov.tr/haberler/410/138369/-dunyanin-onde-gelen-uretim-ve-ihracat-uslerinden-biri-olma-yolunda-ilerliyoruz- )

418 milyar dolarlık “rant-kayıp- Hazine’den giden” hesaplanan miktar, 3.9 trilyon dolarlık altyapı yatırımlarının yüzde kaçta kaçı?

Siz hesap edin lütfen.. bence hesap tutuyor. Eksik bile olabilir..

Bir de şu var: Hazine 2.5 milyar dolar dışarıdan borç aldı, yeni. Faizi yüzde 9.3!!! 2030’da kadar bu paraya ödenecek faiz ise 1.6 milyar dolar!! (https://www.paraanaliz.com/2023/yazarlar/prof-dr-evren-bolgun/prof-evren-bolgun-hazine-2-5-milyarlik-dis-borclanmasina-1-6-milyar-faiz-odeyecek-g-50882/)

Dünyanın en büyük tefeci faizi.. Çünkü ülke riski çok yüksek. Dibe vurmuş bir dolara kurşun atan bir ülkeye verecekleri para da tefeci parası.

Yetmiyormuş gibi, ülkeyi yabancı bankerlere soydurmakta yarışıyorlar.