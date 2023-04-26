Soyer gençlerle buluştu: Siyasetten uzak durmayın

Yayınlanma: 26.04.2023 - 09:10

Güncelleme: 26.04.2023 - 09:10

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Gençlik Ofisi’nde gençlerle bir araya geldi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve bir grup influencerın da katıldığı program öncesinde Başkan Tunç Soyer gençlerle langırt oynadı. Merkezin duvarlarına gençler tarafından yazılan mesajları okuyan Başkan Soyer ardından kendisine yöneltilen soruları tek tek cevapladı.

“BİR SİYASETÇİNİN BIRAKABİLECEĞİ EN BÜYÜK ESER DEMOKRASİDİR”

Demokrasinin öneminden bahseden ve 2023 kuşağının Türkiye'yi değiştireceğini söyleyen Başkan Soyer, “1923 kuşağı yüz yıl önce nasıl cumhuriyeti getirmişse 2023 kuşağı da cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak. Eser siyasetinden bahsediliyor ya... Yapılan havaalanları, köprüler, otoyollar çok büyük şeyler ama bir siyasetçinin bırakabileceği en büyük eser demokrasidir. Bu topraklarda şikayet ettiğimiz ne varsa aslında demokrasinin eksikliğinden. Yanlış politikalarla, yanlış siyasetle bu sefil noktadayız. İnsanlar aç, insanlar okuyor, üniversite bitiriyor ve işsiz. Sistem de bitti, her şey iflas etmiş vaziyette. Neden? Çünkü demokrasi yok. Demokrasinin olmasıyla olmaması arasında ne fark var? Demokrasisiz refah yaratılabilir. Demokrasisiz kalkınan ülkeler de var dünyada. Ama o zaman o refah sadece bir zümreyi zenginleştiriyor. Ama nerede demokrasi varsa o toprakların ürettiği refah adil bir biçimde paylaşılır. Çünkü demokrasi sadece sandığa oy atmaktan ibaret bir şey değil. Demokrasi şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, özgürlük demek. Hak, hukuk, adalet demek. Böyle olduğu zaman hiç kimsenin aç, işsiz kalması mümkün değil. O kaynaklar adil biçimde dağıtıldığı zaman herkesin huzur içinde yaşaması mümkün. Bunu bizim nesillerimiz başaramadı. Ama siz başaracaksınız” ifadelerini kullandı.

“SİYASETTEN UZAK DURMAYIN”

Gençlerin siyasetin içinde yer alması gerektiğini söyleyen Soyer, “Yeter ki siz umudunuzu kaybetmeyin. Kararlı olun. Siyasetten uzak durmayın, siyaseti sevin. Binlerce engel çıkacak önünüze. Basıp geriye çekilmeyeceksiniz. İnat edeceksiniz, kararlı duracaksınız. Kendinizi donatmaya devam edeceksiniz. Ondan sonra bak bakayım sizi durdurabilecek bir güç var mı? Kimse durduramaz. Yeter ki siz inançla istemeye devam edin. İşte o zaman bu memleket değişmeye başlayacak” diye konuştu.

“14 MAYIS’TA BİR OY BİLE ÇOK ÖNEMLİ”

Konuşmasında 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin tarihi önemine değinen Soyer, “Ne olur bu 14 Mayıs’ın önemini anlayın. Gerçekten çok daha geriye gitmek mümkün ama bambaşka bir ufka yelken açmak da mümkün. Bunu yapmak için mutlaka çevrenizde ikna edemediğiniz, bunun önemini kavrayamamış, akranlarınıza, komşunuza emek verin, zaman ayırın. Göreceksiniz bir oy bile çok önemli. Hep diyorum ya 'bir şey değişecek, her şey değişecek'. Aslında bir oyla değişecek. İnsanlık tarihindeki en güzel örneklerden biri olacak. Otoriter bir iktidar seçimle gitmez, kolay kolay gitmez. Ama bunu biz başaracağız. Otoriter bir iktidarı sandıkta oyla, seçimle yeneceğiz. Onun için çok iş düşüyor sizlere” dedi.

“İNSAN SÖYLERKEN UTANIYOR VE ÜZÜLÜYOR”

Atanamayan öğretmenlerle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Başkan Soyer, “Atanamayan öğretmenlerle ilgili köy okulları olağanüstü büyük bir imkan sunuyor aslında. Hem atanamayan öğretmen için sağlıklı bir çözüm hem de o köyde yaşayan çocuklar için. Köy Enstitüleri tekrar açılacak. Taşımalı sistem diye ucube bir şey icat ettiler; çocuklar perişan oldu. Köy öğretmeninden mahrum kaldı. Şimdi bu hikaye tekrar başlayacak. Atanamayan öğretmen diye bir sorun kalmayacak. Bütün öğretmenlerimiz atanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde 181 bin üniversite mezunu CV’si var. İnsan söylerken utanıyor ve üzülüyor. Bunlar bitecek. Üniversitelerimizde gerçekten kaliteli eğitim sağlayabiliriz. Bütün üniversite mezunlarının istihdam edilmesini sağlayacak politikalar hayata geçirebiliriz. Bu ülkenin kaynaklarını halkınız için kullanmayı tercih ediyorsanız daha fazla okul, daha fazla öğretmen, daha fazla istihdam mümkün hale gelebiliyor” açıklamasında bulundu.

KURAKLIĞIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kuraklık üzerinden gelen soruyu cevaplandıran Tunç Soyer, kentte yürütülen çalışmalarla ilgili, “Tükettiğimiz suyun yüzde 77’si tarımsal üretimde kullanılıyor. Tarımsal üretimde suyun daha tasarruflu kullanılmasıyla ilgili çözümler atalık tohumlardan, yerli hayvan ırklarının çoğaltılmasından geçiyor. Şehir merkezinde çatılarda suyu toplamaya başladık. Yağmur suyu hasat ediyoruz. Sünger Kent uygulamasını başlattık. Sadece İzmir metropoldeki çatılara düşen suyu topladığımızda Tahtalı Barajı’ndaki su kadar hatta ondan daha fazla su toplayabiliyoruz. Bunun için 5 bin yağmur suyu tankı dağıtıyoruz. 10 bin yağmur suyu bahçesi oluşturmaya başladık. Atık suların yeniden kullanımıyla ilgili çözümler var. Önce bu farkındalığın tüm kente, ülkeye yayılması gerekiyor” diye konuştu.

“GÖRECEKSİNİZ İZMİR BAMBAŞKA BİR YAPI STOKUYLA BULUŞACAK”

Depreme dirençli kent yaratılması amacıyla yoğun çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Soyer, “İzmir’in yapı stokuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızı tamamladığımızda göreceksiniz İzmir bambaşka bir yapı stokuyla buluşacak” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin genç odaklı kent vizyonu doğrultusunda önemli çalışmalar yaptığını hatırlatan Soyer, “Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Yolunuz açık olsun. Bilin ki sizi çok seven bir başkanınız var. Sonuna kadar sizin yanınızdayım. Elimden ne geliyorsa, gücüm neye yetiyorsa sizlerin yanında olmaya devam edeceğim” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ASLANOĞLU: GENÇLER TUNÇ SOYER İLE SOHBET ETMEK İSTEDİ

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da konuşmasında gençlere merkezde kimi görmek istediklerini sorduklarını ve Tunç Soyer yanıtını aldıklarını belirterek, “Tunç Soyer’i kendilerinden biri olarak görüyorlar. Yakın hissediyorlar. Çünkü başkanımız hep gençlerin içinde, onlarla birlikte. Gençlerin ileride ülkemizde daha iyi konumlarda olabilmesi için uğraş veriyor” dedi.