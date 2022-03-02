Soyer, 'zeytin düzenlemesi'ne karşı harekete geçti: Dava açacağız!
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğine tepki gösterirken, "Zeytin ağaçlarına maden ocağı hançeri saplamak, geleceğimize ihanettir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yürütmeyi durdurma davası açacağız" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın zeytinlikleri maden faaliyetlerine açan yönetmelik değişikliğine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Soyer, "Bakanlığın bugün yayınladığı vicdanları yaralayan yönetmelik ile zeytinliklerimiz madenciliğe açıldı. Zeytin ağaçlarına maden ocağı hançeri saplamak, geleceğimize ihanettir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yürütmeyi durdurma davası açacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi.
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