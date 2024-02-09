'Soykırım' davasında yeni gelişme: Türkiye de dahil oluyor
Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in işgal altında tuttuğu Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin duruşmada 26 Şubat'ta beyanda bulunacağı açıklandı.
Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) görülen soykırım davasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik öldürme, saldırı ve yıkımla ilgili her türlü eylemden kaçınması ve soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmedilmişti.
26 Şubat'ta yapılacak duruşmada, Türkiye'nin beyanda bulunmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.
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