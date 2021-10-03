Soylu: Afetlerde toplam masraf 6,5 milyarı geçti

03 Ekim 2021 Pazar, 17:29

Türk milletinin iyi günde de kötü günde de sorumluluklarını yerine getiren bir millet olduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, Elazığ depremi, kroronavirüs pandemisi, Karadeniz Bölgesindeki sel felaketleri ve Akdeniz Bölgesindeki yangın felaketlerinde bunun önemli örneklerinin yaşandığını kaydetti.

Bu zorluklara rağmen Türkiye’nin 212 milyar doları aşan dış ticaret hacmine ulaştığını anlatan Bakan Soylu, Libya, Karabağ gibi sınırların ötesindeki meselelere karşı da bu süreçte sessiz kalmadıklarını aktardı.

"966 MİLYON TL YARDIM TOPLANDI"

Doğal afetler döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir çağrısıyla 966 milyon TL yardım toplandığını dile getiren Bakan Soylu, “Çünkü Türkiye’nin birçok yerinden insanlar yardım gönderdi, destek oldular. Devletimiz, hükümetimiz, elinden gelen her şeyi yaptı ve sadece evi yanan, evini su basan, iş yerini, sanayi sitesini su basan, sel götürenlere değil, aynı zamanda her birini kucaklayan bir anlayış ortaya koyduk. Kuveyt’in de göndereceği 5 milyon dolar var, onunla beraber 1 milyarın, 1 katrilyonun üzerine çıkan bir yardım kampanyasıyla inşallah hem devletimiz milletimizin yaralarını hem de vatandaşlarımız milletimizin yaralarını sarma konusunda el birliğiyle bir hareketlilik ortaya koyuyor. Şu ana kadar toplam masraf 6,5 milyarı, yani katrilyonu aştı. Onun için birbirimize her zaman ihtiyaç duyduğumuz, birbirimizi her zaman gözettiğimiz bir anlayışı yaşıyoruz” dedi.

