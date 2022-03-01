Soylu’dan 6 partinin imzaladığı mutabakat hakkında açıklama: 'Millet bu treni geri döndürecek değil'

01 Mart 2022 Salı, 16:15

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi Toplantısı'na katıldı.

İzmir, Trabzon ile Van'ın pilot il seçildiği ve 39 ay uygulama süresine sahip YİKOB Kapasite Güçlendirme Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği (AB) tarafından ortak finanse ediliyor. Kamu alanında faaliyet gösteren kurumların yatırımlar noktasında işbirliği ve koordinasyon içinde hareket etmesi hedefleniyor.

'MİLLET BU TRENİ GERİ DÖNDÜRECEK DEĞİLDİR'

Soylu, dün altı muhalefet liderinin, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” mutabakatı hakkında da konuştu.

Soylu yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tüm hedeflerine ulaşan, dediğini yapan, milletine dünya standartlarında otoyolları, kamu hizmetlerini sunan bir ülke var. Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeye sadece kuru kuru özgüven yüklemedi. Gücünü kullanabilecek bir sistem tesis etti ve özellikle, ayağımıza pranga vuran bir vesayet sistemini de ortadan kaldırdı. Varsın birileri eski vesayeti allayıp pullayıp tekrar canlandırmaya, güya 'güçlendirilmiş sistem' diye tekrar başımıza bekçi dikmeye kalksın. Devletimiz bugün güçlüdür, devletimiz bugün hızlıdır, devletimiz bugün etkili ve acziyete düşmeyen bir devlettir. Millet bu treni geri döndürecek değildir."