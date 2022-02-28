Soylu açıkladı: 250 kg eroin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 250 kg eroin ele geçirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
28 Şubat 2022 Pazartesi, 09:33
Soylu açıkladı: 250 kg eroin
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü’nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam tebrikler Hakkari Jandarma" açıklamasında bulundu.

AYRINTILAR GELİYOR...


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler