Soylu açıkladı: 250 kg eroin
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de 250 kg eroin ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hakkari Yüksekova Akpınar Köyü’nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 250 kg eroin, 35 kg metamfetamin ele geçirildi. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadeleye devam tebrikler Hakkari Jandarma" açıklamasında bulundu.
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