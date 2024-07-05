Mehmet Metiner 52 defa 'Reis' dedi: Soylu dönemine 'Erdoğan'lı savunma

Yayınlanma: 05.07.2024 - 12:11

Güncelleme: 05.07.2024 - 12:18

Yeni Şafak yazarı AKP'li Mehmet Metiner, İçişleri Bakanı olduğu dönemde uluslararası suç örgütlerine yol verdiği ve Türkiye'nin Gri Liste'ye alınmasına yol açtığı için eleştirilen Süleyman Soylu'yla ilgili Yeni Şafak'taki köşesinde 'Reis’le hesabın varsa Reis’le gör Reisçilik kisvesine bürünmeden' başlıklı bir yazı kaleme aldı.

52 DEFA 'REİS' DEDİ

Mehmet Metiner, kaleme aldığı yazısında 52 defa 'Reis' kelimesini kullandı.

Metiner, Soylu döneminde izlenen politikanın bir hükümet politikası olduğunu ve Soylu'yu eleştirenlerin asıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la meseleleri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Soylu döneminde yapılıp edilenler bir hükümet politikasıdır. Ve bu politikaya onay veren yegane kişi de hükümetin başı olan Reis’tir. Bir bakan asla hükümetin başından habersiz ve ona rağmen iş yapamaz.

Her değişen kişiyi kendi döneminin tek suçlusu olarak göstermek ne doğrudur ne de iyi niyetli bir yaklaşımdır. O kişi veya kişilerin Reis’i kandırdıklarını ve dolayısıyla Reis’e yanlış yaptırdıklarını iddia etmek de hem o kişilere ama en başta da Reis’e bühtandır."

"POLİTİKALARI BELİRLEYEN REİS'TİR"

"Parti ve hükümet politikalarını belirleyen Reis’tir. Ve Reis’in belirlediği ekiptir. Bu ister bir bakan olsun ister bir parti yöneticisi, sonuçta hepsini belirleyen Reis’in kendisidir. Kendisi belirleyip atadığı kişi veya kişileri o makamda tutuyorsa o zaman yapıp ettiklerine onay veriyor demektir. Eğer Reis onları görevden almıyorsa ve yapıp ettiklerine de onay veriyorsa bu durumda birilerinin kalkıp o kişi veya kişilerin Reis’e rağmen hareket edip Reis’e ve partiye zarar verdiğini iddia etmek, başka bir siyasi hesaplaşmaya giydirilen kılıftan ibarettir.

Soylu yerine Reis eleştirilmeli demiyorum elbet. Ama ortada eleştirilecek bir durum varsa bunu Reis’i savunma kılıfı altında sadece Soylu’ya mal etmek, mertlikle ve dürüstlükle bağdaşır bir hesaplaşma siyaseti değildir."